مشجع يستخدم تقنية الواقع الافتراضي المستقبلية في مباراة بكأس العالم 2022 (صور)

ومع ذلك، هذا ليس كل ما يقدمه التطبيق - ويمكن للمعجبين الحصول على تشكيلات الفريق وتحديثات نصية وإحصاءات في الوقت الفعلي ومقاطع فيديو بعد اكتمال المباريات.

ويمكن الوصول إلى الإحصائيات حتى أدق تفاصيل المراوغات التي تم إجراؤها من خلال تطبيق VR.

والأكثر إثارة للإعجاب يتم تقديم خرائط الحرارة أيضًا بتنسيق VR.