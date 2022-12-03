مشجع يستخدم تقنية الواقع الافتراضي المستقبلية في مباراة بكأس العالم 2022 (صور)
عرض أحد مشجعي كرة القدم في كأس العالم تقنية FIFA المستقبلية للواقع الافتراضي أثناء مشاهدة مباراة إيران في دور المجموعات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لصحيفة "ديلي ستار".
ووفقا للصحيفة يسمح FIFA + للمشجعين الحاضرين في الملاعب - مثل ملعب الثمامة، حيث لعبت الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران - برؤية مكان وجود اللاعب من خلال تقنية الواقع الافتراضي.
ويجب فقط تشغيل التطبيق واستخدام الكاميرا لعرض المجال.
ومن هناك، يمكن للمشجعين النقر على اللاعبين لرؤية أسمائهم - على سبيل المثال، اللاعب الموجود حاليًا على الكرة. وقد تم عرض التطبيق ببراعة من قبل أحد مشجعي كأس العالم.
ومع ذلك، هذا ليس كل ما يقدمه التطبيق - ويمكن للمعجبين الحصول على تشكيلات الفريق وتحديثات نصية وإحصاءات في الوقت الفعلي ومقاطع فيديو بعد اكتمال المباريات.
ويمكن الوصول إلى الإحصائيات حتى أدق تفاصيل المراوغات التي تم إجراؤها من خلال تطبيق VR.
والأكثر إثارة للإعجاب يتم تقديم خرائط الحرارة أيضًا بتنسيق VR.
ويمكن لأي مشجع لكأس العالم تنزيل التطبيق، لكنه يعمل بشكل أفضل في الملاعب في قطر.
وأفادت "ديلي ستار" أن المشجعين أحبوا التطبيق، وشارك العديد منهم مقاطع فيديو لتجربتهم.