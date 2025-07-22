الأهلي السعودي يعلن تعاقده رسميا مع عبد الإله الخيبري

أعلن النادي الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيسر عبد الإله الخيبري قادمًا من الرياض.

وقال الأهلي عبر حسابه على إكس "أهلًا بك في قلعة الكؤوس.. الخيبري أهلاوي".

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ولم يكشف الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري ومن المرجح مشاركته في كأس السوبر السعودية بدلًا من الهلال الذي اعتذر عن المشاركة بالبطولة، عن التفاصيل المالية للصفقة.

لكن وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الصفقة كلفت بطل آسيا نحو 15 مليون ريال سعودي خلال ثلاثة مواسم.

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وأسهم الخيبري (28 عامًا) في صعود الرياض إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وشارك في 58 مباراة في الدوري وصنع ثلاثة أهداف.

وخاض الخيبري 31 مباراة الموسم الماضي مع الرياض الذي أنهى الدوري في المركز الـ11.