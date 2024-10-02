صدمة.. غوميز يهدد الزمالك بالرحيل

هدد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، مجلس الإدارة بالرحيل، بعد أقل من أسبوع بالتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك توج على حساب غريمه الأزلي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن جوزيه غوميز المدير الفني للفريق تحدث مع إدارة الفريق وأبلغهم عدم عودته للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن غوميز غاضب بشدة من تصرفات الإدارة بشأن الصفقات ودعم الفريق.

وتابع أن غوميز اشترط عقد جلسة عبر "زووم" مع حسين لبيب رئيس النادي لوضع النقط على الحروف.

واختتم المصدر تصريحاته بأن غوميز تحدث مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وأبلغه عدم عودته إلى قيادة الفريق إلا بعد تلك الجلسة.

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وكان الزمالك تعاقد في المدة الماضية مع المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والسنغالي سيدي نداي، وأخيرًا جيفرسون كوستا القادم من غينيا بيساو.

والفريق الأبيض حاليًا في راحة سلبية عقب الفوز أخيرًا ببطولة السوبر الإفريقي.

وسيعود الزمالك إلى التدريبات الأسبوع المقبل، استعدادًا لبطولة السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات، حيث سيلعب الفريق الأبيض أمام بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر الحالي.