مدرب الأرجنتين: ‬ميسي لا يتوقف عن إبهاري

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن ليونيل ميسي لا يزال قادرًا على إبهاره حتى بعد بلوغه 37 عامًا، رغم أنه عاصر العديد من اللحظات الساحرة مع قائد فريقه.

وسجل ميسي، الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية فقط منذ تعافيه من إصابة تعرض لها في كأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي، ثلاثيته الدولية العاشرة ليقود الأرجنتين للفوز 6-صفر على بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وقال اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي، بعد المباراة إنه سيواصل اللعب ما دام قادرًا على الأداء بالطريقة التي يريدها، وتمنى سكالوني أن يظل على أرض الملعب لسنوات قادمة.

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وقال سكالوني للصحفيين: "ما يقدمه لا يتوقف عن إبهاري. في مرحلة ما، جلست مع (مساعد المدرب) بابلو إيمار وأخبرته أن هذا أمر رائع.

"أن أكون قادرًا على الجلوس على مقعد المدرب ورؤية الأشياء التي يقوم بها؟ الفريق معه وأطلب منه اللعب لأطول فترة ممكنة".

ورغم غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة والإيقاف، أبدى سكالوني فخره الشديد بفريقه.

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وعاقب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" حارس المرمى إميليانو مارتينيز بالإيقاف لمباراتين بسبب سلوكه المسيء في سبتمبر الماضي، وغاب عن مباراتين في التصفيات ضد فنزويلا وبوليفيا.

وأوضح سكالوني: "يعلم اللاعبون الكبار أنهم إذا منحوا الفرصة للاعب شاب صاعد فإنهم قد يخسرون مكانهم. تلك المنافسة تعني الكثير بالنسبة لنا. يتصرف اللاعبون بطريقة مثالية".