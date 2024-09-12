تعثر رحيل سيرجيو راموس إلى الدوري البرازيلي

تعثرت صفقة انتقال المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى الدوري البرازيلي في الساعات القليلة الماضية.

وكشف تقرير نشره موقع "فوتبول إسبانيا" عن فشل المفاوضات التي دارت بين نادي بوتافوغو البرازيلي للتعاقد مع راموس؛ بسبب عدم الاتفاق على المطالب المالية للاعب الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن طلبات راموس المالية أدت إلى تعثر انتقاله إلى أكثر من فريق برازيلي على رأسهم فاسكو دا غاما وفلامنغو، كما أن هناك أنباء حول إمكانية تفاوض كورينثيانز في تقديم عرض لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق ولكنه سيكون بعيدًا عن مطالب نجم ريال مدريد الأسبق.

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ورحل راموس عن فريقه إشبيلية عقب نهاية عقده في الموسم الماضي، ولم يوقع لأي فريق حتى الآن.

وارتبط اسم المدافع المخضرم صاحب الـ 38 عامًا بالرحيل للدوري السعودي وأيضًا الأمريكي، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

ورحل سيرجيو راموس عن فريق ريال مدريد الإسباني في صيف 2021 بعد رحلة حافلة بالألقاب والبطولات بدأت عام 2005 حين انضم قادمًا من إشبيلية.

ولعب راموس بعد رحيله عن ريال مدريد بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انضمامه إلى فريقه الأسبق إشبيلية.

ولم ينضم النجم الإسباني إلى أي فريق، كما أنه يرفض فكرة اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته.