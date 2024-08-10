واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي ظهوره المتميز في تدريبات ريال مدريد وذلك بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق وبداية مشواره الجديد مع بطل أوروبا 2024.

ومنذ انتقاله للريال يوم 1 يونيو الماضي، بعقد يمتد لخمس سنوات، ثم تقديمه رسميا للجماهير في حفل مبهر في ملعب سان تياغو بيرنابيو، قدم مبابي أداء لافتا في التدريبات، وجدية في التعامل مع الكرة رغم أن ظهوره اقتصر حتى الآن على بعض التمارين والمباريات التطبيقية تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخلال تدريبات اليوم السبت سجل مبابي هدفا رائعا في تدريبات الفريق الملكي، ما أثار إعجاب المتابعين وتفاعل مشجعي الريال.

وتسلم النجم الفرنسي الكرة أمام مناطق الجزاء قبل أن يطلق تصويبة قوية اكتفى حارس المرمى بمتابعتها وهي تدخل الشباك.

وكان مبابي سجل أيضا في تدريبات الخميس أول هدف له (في مباراة تطبيقية بين لاعبي الفريق.

وانتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعقد لمدة 5 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخوض مبابي أول مباراة رسمية مع الريال يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي بطل إسبانيا وأوروبا 2024 أتالانتا الإيطالي، صاحب لقب الدوري الأوروبي ضمن كأس السوبر.