الهلال السوداني يتخطّى الأهلي بنغازي الليبي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) | إرم نيوز

تخطَّى الهلال السوداني عقبة منافسه الأهلي بنغازي الليبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الهلال إلى دور الـ32 بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع الأهلي بنغازي في اللقاء الذي أُقيم، اليوم الأحد، في جولة الإياب.

وتقدَّم الفريق الليبي بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جون مانو، بينما أدرك الهلال هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق والي الدين خضر "بوغبا".

وتأهل الهلال بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينغي إلى دور الـ 32 ليترقب مواجهة الصاعد من لقاء سان بيدرو الإيفواري، وبو رينجرز السيراليوني.

في المقابل، تأهل جورماهيا الكيني لمواجهة قوية ضد الأهلي المصري حامل اللقب في دور الـ32.

وفاز جورماهيا على ضيفه المريخ جوبا بطل جنوب السودان بنتيجة 5-1 ليثأر من خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون ردٍ.

وصعد دوانيه البوركيني بعد تعادله خارج ملعبه مع القطن البنيني بنتيجة 1-1، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف.

ويترقب الفريق البوركيني مواجهة الصاعد من لقاء شباب بلوزداد الجزائري ضد ليوبار الكونغولي.

وصعد مباباني سوالوز بطل إي سواتيني لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وفرض بطل إي سواتيني التعادل دون أهداف على فيرفيارو الموزمبيقي في لقاء الإياب.