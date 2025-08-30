هناك مفاجأة مدوية.. كم سيدفع الأهلي المصري إذا أقال ريبيرو؟

تحاصر مطالب الرحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية دون رد، مساء السبت، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وهتفت جماهير الأهلي ضد المدرب في ملعب السلام الذي استضاف المباراة، بعد أن تلقى الفريق أول هزيمة في الدوري هذا الموسم.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.

قيمة الشرط الجزائي

يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي حوالي 500 ألف دولار، ما يوازي 3 أشهر من عقده وجهازه.

مفاجأة

وقالت قناة "النهار": "حال إقالة ريبيرو خلال أول 3 أشهر من تعيينه في منصب المدير الفني للفريق، فلن يحصل على أي مبالغ مالية، وإقالته لن تكلف النادي أي مقابل مالي".

وواصلت: "لو تم تفعيل العقد بشكل رسمي بين خوسيه ريبيرو والأهلي يوم 1 يونيو الماضي، لن يتم دفع شرط جزائي للمدرب حال إقالته غداً الأحد، بحسب مصادر داخل النادي الأهلي".

وأتمت القناة: "تاريخ تعيين ريبيرو مع الأهلي سيكون هو النقطة الفاصلة، لو تم تفعيل العقد بدءًا من 1 يونيو فإن الأحد هو ختام الأشهر الثلاثة ويكون من حق النادي إخطار المدرب بقرار رحيله دون دفع قيمة الشرط الجزائي".