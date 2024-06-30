صدمة.. كلاتنبرغ حاول التلاعب لإثبات صحة هدف للأهلي المصري

وقال عصام عبد الفتاح أثناء استضافته بقناة (MBC MASR2) إن كلاتنبرغ حاول التلاعب في خطوط تقنية الفيديو ليحتسب هدف لصالح الأهلي المصري في لقاء فاركو بالدوري.

وألغى حكم الفيديو محمود عاشور هدفًا للأهلي سجله بيرسي تاو في لقاء فاركو يوم 3 أغسطس 2022 بالدوري المصري والذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وأضاف:" كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو ليحاول إثبات صحة الهدف الملغي لصالح بيرسي تاو، ولكن قرار محمود عاشور كان صحيحًا".

وانتقد عصام عبد الفتاح تجربة الاستعانة بحكام أجانب سابقين لتطوير منظومة التحكيم المصرية.