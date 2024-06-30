صدمة.. كلاتنبرغ حاول التلاعب لإثبات صحة هدف للأهلي المصري
فجر عصام عبد الفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفترة التي تولى خلالها الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية.
وقال عصام عبد الفتاح أثناء استضافته بقناة (MBC MASR2) إن كلاتنبرغ حاول التلاعب في خطوط تقنية الفيديو ليحتسب هدف لصالح الأهلي المصري في لقاء فاركو بالدوري.
وألغى حكم الفيديو محمود عاشور هدفًا للأهلي سجله بيرسي تاو في لقاء فاركو يوم 3 أغسطس 2022 بالدوري المصري والذي انتهى بالتعادل دون أهداف.
وأضاف:" كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو ليحاول إثبات صحة الهدف الملغي لصالح بيرسي تاو، ولكن قرار محمود عاشور كان صحيحًا".
وانتقد عصام عبد الفتاح تجربة الاستعانة بحكام أجانب سابقين لتطوير منظومة التحكيم المصرية.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت فشلها خاصة أنه تمت الاستعانة بأشخاص ليسوا مؤهلين لتطوير الحكام مثل الإنجليزي كلاتنبرغ وهو ليس محاضرًا بالاتحاد الدولي "فيفا".
وأوضح أن الاتحاد المصري استعان بهؤلاء الأجانب ليكونوا في مواجهة الأهلي والزمالك ليس أكثر ولم يحدث أي تطور للتحكيم المصري في عهد الأجانب.
ويرأس لجنة الحكام المصرية حاليًا البرتغالي فيتور بيريرا الذي يواجه شبح الرحيل مع نهاية عقده خلال شهر أغسطس المقبل.