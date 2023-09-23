ماكس فرستابن أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى
بدد ماكس فرستابن متصدر الترتيب العام كل الشكوك بشأن هيمنة فريقه رد بول على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما قدم أداء قويًا ليظفر بمركز أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى متفوقًا على ثنائي مكلارين أوسكار بياستري، ولاندو نوريس.
وكان السائق الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا الأسرع في كل التجارب الحرة في سوزوكا، وقدم أفضل مستوياته في ختام التجارب التأهيلية إذ سجل في آخر محاولة زمنًا قدره دقيقة واحدة و28.877 ثانية.
وانضم إليه في الصف الأمامي السائق الأسترالي الصاعد بياستري لكن بفارق 0.581 ثانية.
وكان فرستابن، الذي حقق 10 انتصارات متتالية في مسيرة قياسية انتهت في سنغافورة، الأسبوع الماضي، عندما جاء في المركز الخامس، السائق الوحيد الذي يسجل لفة دون الدقيقة الواحدة و29 ثانية.
وقال فرستابن: "كانت عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة سيئة بالنسبة لنا، لكنني شعرت بالفعل من استعداداتنا أن هذه ستكون حلبة جيدة".
وأضاف: "لا تعرف مطلقًا كيف ستسير الأمور، لكن من اللفة الأولى كان الأمر جيدًا جدًا جدًا.. من الرائع أن أحصد مركز أول المنطلقين هنا".
وبدا كريستيان هورنر رئيس رد بول، الذي يستعد لحصد لقب الصانعين للعام الثاني على التوالي غدًا الأحد، منبهرًا بالأداء.
وأبلغ تلفزيون "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا شهدنا، اليوم، أمرًا مميزًا جدًا. وكان هذا القطاع الأول هائلاً جدًا، وبدت المحاولة الأولى جيدة بالقدر الكافي لإنهاء المهمة، لكنه زاد من سرعته مجددًا، وكانت كل لفاته مذهلة اليوم.. كان أداءً مذهلاً".
مكلارين المحدثة
أبدى بياستري البالغ من العمر 22 عامًا سعادته بالمركز الثاني الذي حققه بسيارة مكلارين المحدثة.
وقال بياستري، الذي كان بديلاً في ألبين، الموسم الماضي، بعدما فاز بلقب فورمولا 2 في 2021، "إنها المرة الأولى التي أبدأ فيها السباق من الصف الأول منذ فترة، وسيكون هذا أمرًا رائعًا".
وأضاف: "ستكون هناك سيارة واحدة فقط أمامي يتعيّن عليَّ تخطيها، وسأحاول فعل ذلك".
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع متفوقًا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن وأقرب ملاحقيه في الترتيب العام بفارق 151 نقطة، والذي جاء في المركز الخامس بفارق 0.773 ثانية عن الصدارة.
وحل كارلوس ساينز سائق فيراري والفائز بجائزة سنغافورة الكبرى في المركز السادس متفوقًا على سائقي مرسيدس لويس هاميلتون، وجورج راسل.
وأدخل يوكي تسونودا سائق "ألفا تاوري" البهجة على المشجعين اليابانيين بعدما حل في المركز التاسع، بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز العاشر.
وتعرَّض الأمريكي الصاعد لوجان سارجنت سائق وليامز لحادث في الجولة الأولى ما استدعى رفع الأعلام الحمراء قبل 9 دقائق على النهاية.
وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها السائق البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أخفق في تحقيق أي نقطة، لحادث في التجارب التأهيلية في 4 سباقات.
ومقعد سارجنت الوحيد الذي قد يكون شاغرًا بنهاية الموسم بعدما أكد ألفا تاوري تشكيلته المؤلفة من تسونودا، والأسترالي دانييل ريكاردو.
واحتل النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي يشارك بدلاً من ريكاردو المصاب للسباق الرابع، في المركز 11.