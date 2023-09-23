ماكس فرستابن أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى

بدد ماكس فرستابن متصدر الترتيب العام كل الشكوك بشأن هيمنة فريقه رد بول على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما قدم أداء قويًا ليظفر بمركز أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى متفوقًا على ثنائي مكلارين أوسكار بياستري، ولاندو نوريس.

وكان السائق الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا الأسرع في كل التجارب الحرة في سوزوكا، وقدم أفضل مستوياته في ختام التجارب التأهيلية إذ سجل في آخر محاولة زمنًا قدره دقيقة واحدة و28.877 ثانية.

وانضم إليه في الصف الأمامي السائق الأسترالي الصاعد بياستري لكن بفارق 0.581 ثانية.

وكان فرستابن، الذي حقق 10 انتصارات متتالية في مسيرة قياسية انتهت في سنغافورة، الأسبوع الماضي، عندما جاء في المركز الخامس، السائق الوحيد الذي يسجل لفة دون الدقيقة الواحدة و29 ثانية.

وقال فرستابن: "كانت عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة سيئة بالنسبة لنا، لكنني شعرت بالفعل من استعداداتنا أن هذه ستكون حلبة جيدة".