ميسي ونيمار ومبابي.. ثلاثي باريس سان جيرمان على وشك الانهيار

يمر باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي بلحظة حساسة للغاية، لكن الاختبار الكبير للفريق الفرنسي سيكون مباراة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل، في باريس.

ويمر فريق المدير الفني الفرنسي كريستوف غاليتيه بلحظة صعبة قبل مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط الحالي في بارك دي برينس، ومباراة الإياب في الثامن من مارس/آذار المقبل في ميونخ.

وأحرز القائد وسام بن يدر هدفين وصنع هدفا آخر في الشوط الأول ليقود موناكو للفوز 3/1 على ضيفه باريس سان جيرمان المبتلى بالإصابات في الدوري الفرنسي، يوم السبت.