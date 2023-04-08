مباراة الهلال والشباب: طرد كويلار بعد ضربه بوبندزا (فيديو)

واعتدى كويلار بالضرب على أرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب، بدون كرة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن السعودي.

وكانت المباراة متوترة والشباب متقدمًا على الهلال بهدفين دون ردٍ، في المباراة المقامة بالجولة الـ 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، وكانت هناك كرة مشتركة بين كويلار وبوبندزا وسط الملعب، ليقوم لاعب الهلال بالتعدي بالضرب على مهاجم الشباب.

وقام حكم المباراة بتوجيه البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الوسط الكولومبي بالدقيقة 67،

كما أشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه بوبندزا.