مباراة الهلال والشباب: طرد كويلار بعد ضربه بوبندزا (فيديو)
تعرّض الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي، بعد تعديه بالضرب على بوبندزا مهاجم الشباب.
واعتدى كويلار بالضرب على أرون سالم بوبندزا مهاجم الشباب، بدون كرة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في دوري روشن السعودي.
وكانت المباراة متوترة والشباب متقدمًا على الهلال بهدفين دون ردٍ، في المباراة المقامة بالجولة الـ 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، وكانت هناك كرة مشتركة بين كويلار وبوبندزا وسط الملعب، ليقوم لاعب الهلال بالتعدي بالضرب على مهاجم الشباب.
وقام حكم المباراة بتوجيه البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الوسط الكولومبي بالدقيقة 67،
كما أشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه بوبندزا.
وفاز الشباب 3-صفر على ضيفه الهلال ليوقف سلسلة انتصارات حامل اللقب ويصعب من مساعيه للاقتراب من قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين ومركز واحد أمام الهلال، الذي هبط للمركز الرابع.