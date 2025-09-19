logo
رامون دياز يصدم الأهلي المصري

رامون ديازالمصدر: مواقع التواصل
وجه الأرجنتيني رامون دياز، صدمة كبيرة للنادي الأهلي المصري، الذي يبحث عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقرر الأهلي إقالة ريبيرو من منصبه، بعد النتائج السيئة للفريق الأحمر في الدوري المصري، حيث تعرض المدرب الإسباني لهجوم جماهيري عنيف عقب الخسارة أمام بيراميدز.

ويتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للأهلي مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضد سيراميكا في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

صدمة من رامون دياز للأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن رامون دياز المدير الفني السابق للهلال السعودي وبيراميدز، رفض تدريب الفريق الأحمر.

وتقدم الأهلي بعرض إلى رامون دياز لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، حيث كان النادي يرغب في الاستعانة بخدماته لمعرفته بطبيعة الدوريات العربية، حيث سبق له تدريب الهلال في السعودية، وبيراميز في مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن دياز تلقى عرضًا من النادي الأهلي بقيمة 300 ألف دولار شهريًا.

وتابع أن المدرب الأرجنتيني رفض عرض الأهلي، لعدم رغبته في التدريب بالدوري المصري والعودة إليه مجددًا في الفترة المقبلة.

وأتم أن الأهلي ما زال يبحث عن مدرب جيد أجنبي سبق له التدريب في مصر لتولي مهمة فنية للفريق.

