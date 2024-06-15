تطور جديد في صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي
شهدت صفقة انتقال ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد الإسباني إلى الاتحاد السعودي مفاجأة جديدة من العيار الثقيل.
وارتبط اسم الاتحاد السعودي بلاعب ريال مدريد الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الشهر الجاري بشكل رسمي.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب الاتحاد من التعاقد مع ناتشو صاحب الـ 34 عامًا من أجل تدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.
ولكن الصحفي رودي غاليتي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه بموقع إكس.
وأكد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن إدارة الاتحاد أشارت إلى عدم صحة الأنباء حول التعاقد مع ناتشو.
وأوضح أن إدارة الاتحاد أكدت بشكل واضح أن ملف الصفقات الجديدة سيكون بعد التعاقد مع مدير فني جديد.
وتحيط الشكوك بمستقبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خاصة بعد خسارة الفريق كل البطولات التي خاضها في الموسم الماضي.