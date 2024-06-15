تطور جديد في صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب الاتحاد من التعاقد مع ناتشو صاحب الـ 34 عامًا من أجل تدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

ولكن الصحفي رودي غاليتي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه بموقع إكس.

وأكد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن إدارة الاتحاد أشارت إلى عدم صحة الأنباء حول التعاقد مع ناتشو.