هدف الجزائري عادل بولبينة الخيالي في مرمى الهلال (فيديو)

سجّل الجزائري عادل بولبينة، نجم الدحيل القطري، هدفاً رائعاً في شباك الهلال السعودي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستهل الهلال مشواره الآسيوي باستضافة نظيره الدحيل، على ملعب المملكة آرينا، في الجولة الأولى من دور المجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويطمح الهلال تحت قيادة المدرب الجديد سيموني إنزاغي لمصالحة جماهيره في الموسم الجديد، بعدما غاب عن منصات التتويج في الموسم الماضي.

الهلال يدخل المباراة بدافع تعويض إخفاق النسخة الماضية التي ودعها من نصف النهائي، بينما يأمل الدحيل في إثبات نفسه كقوة وازنة في القارة.

اللقاء يُعد اختبارًا مبكرًا للطموحات الكبيرة للفريقين في البطولة التي تُقام بنظام جديد للموسم الثاني توالياً.

ومن هجمة مرتدة بالدقيقة 37 باغت عادل بولبينة الهلال بهدف رائع بعد أن راوغ الدفاع والحارس ووضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال التعادل بهجمات خطيرة، وسدد سالم الدوسري كرة قوية في الدقيقة 43 ولكن الكرة خرجت إلى ركلة ركنية.

وسجل يوسف أكتشيشيك لاعب الهلال هدفاً رائعاً من كرة صاروخية ولكن الحكم ألغاه بعد تدخل تقنية "الفار" بداعي لمس الكرة ليد لاعب الهلال وهي في طريقها لمرمى الفريق القطري.