أول ظهور لكيليان مبابي بواقي الأنف (فيديو)

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو يحمل واقيا للأنف في تدريبات منتخب الديكة، مساء الأربعاء، وقبل يومين من مواجهة هولندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات يورو 2024.

وبينما طمأن الاتحاد المحلي لكرة القدم مشجعي فرنسا بشأن جاهزية مبابي وإمكانية لحاقه بمباراة هولندا، نشرت عديد المواقع الإخبارية ومنصات التواصل مقاطع فيديو وصورا لمبابي وهو يضع على أنفه قناعا طبيا للوقاية من أية إصابات محتملة قبل المواجهة الثانية، يوم الجمعة.