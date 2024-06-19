أول ظهور لكيليان مبابي بواقي الأنف (فيديو)
ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو يحمل واقيا للأنف في تدريبات منتخب الديكة، مساء الأربعاء، وقبل يومين من مواجهة هولندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات يورو 2024.
وبينما طمأن الاتحاد المحلي لكرة القدم مشجعي فرنسا بشأن جاهزية مبابي وإمكانية لحاقه بمباراة هولندا، نشرت عديد المواقع الإخبارية ومنصات التواصل مقاطع فيديو وصورا لمبابي وهو يضع على أنفه قناعا طبيا للوقاية من أية إصابات محتملة قبل المواجهة الثانية، يوم الجمعة.
وظهر مبابي في مقطع فيديو وهو يحمل القناع الواقي على الأنف قبل أن يلتحق بحصة التدريبات مع زملائه.
وتحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، شارك مبابي في تمارين فرنسا مستعملا القناع الواقي للأنف، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن الجهازين الفني والطبي لمنتخب الديكة سيحددان مشاركته في مباراة الجولة الثانية أمام هولندا.
ونشر حساب قناة "الشيرينغيتو" على منصة "إكس" مقطع فيديو لمبابي حاملا ذلك القناع الطبي، بينما كان يستعد للدخول إلى ملعب التدريبات.
وتعرض النجم المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في الأنف إثر التحام مع كيفين دانسو مدافع منتخب النمسا، قبل دقائق من نهاية المباراة.
وخرج مبابي متأثرًا بالإصابة قبل مغادرته إلى مستشفى مجاور لملعب اللقاء للخضوع لفحوصات شاملة أثبتت أن قائد فرنسا تعرض للإصابة بكسر في الأنف، بعد اصطدامه القوي بالنمساوي كيفن دانسو.
ونقلت صحيفة "ليكيب" عن رئيس الاتحاد الفرنسي أن كيليان لم يعد بحاجة إلى التدخل الجراحي، بعد إصابته بكسر في الأنف، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركته أساسيا أمام هولندا من عدمها.
ويحتل منتخب فرنسا بطل أوروبا 1984 و2000 المركز الأول للمجموعة الرابعة مع هولندا برصيد 3 نقاط.