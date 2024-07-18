أنهى منتخب مصر الأولمبي استعداداته الودية بخوض آخر مواجهاته أمام نظيره العراق، مساء الأربعاء، خلال المعسكر المقام في فرنسا، استعدادًا للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ولعب المنتخب الأولمبي المصري أمام أوكرانيا وتعادل 1-1 وديًّا، قبل أن يفوز على العراق 2-1 في مواجهة ودية أيضًا.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، والتي تبدأ يوم الـ24 من يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وتتجه بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة نانت، من أجل الاستعدادات لمباراة جمهورية الدومنيكان، المقرر لها يوم الأربعاء الـ24 من يوليو الجاري، في إطار أولى مواجهات الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق مواجهة مصر وجمهورية الدومنيكان في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ثم يواجه المنتخب المصري في مباراته الثانية نظيره الأوزبكستاني يوم السبت الـ27 من يوليو، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وفي المواجهة الثالثة، يصطدم المنتخب المصري بنظيره الإسباني، يوم الثلاثاء الـ30 من يوليو، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وشارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الـ12 مرة سابقة، وكانت أولمبياد أمستردام 1928 شاهدة على الإنجاز الأبرز في تاريخ الفراعنة، حيث نجح في الحصول على المركز الرابع.