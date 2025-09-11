نجوم من العيار الثقيل.. أبرز 5 راحلين عن الدوري السعودي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي رحيل بعض النجوم من العيار الثقيل.

واختتم "ميركاتو" الدوري السعودي أمس الأربعاء والذي كان شاهدًا على صفقات مدوية تصدرت المشهد على رأسها التعاقد مع ماتيو ريتيغي نجم القادسية وداروين نونيز نجم الهلال.

ويرصد "إرم نيوز" في السطور القادمة أبرز الراحلين عن الدوري السعودي:

ألكسندر ميتروفيتش

رحل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن صفوف الهلال بعد تجربة دامت موسمين.

وانتقل ميتروفيتش رسميًّا إلى الريان القطري في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن الهلال.

وتأثرت تجربة ميتروفيتش بسبب كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي.

جون دوران

بنى نادي النصر آمالًا كبيرة على النجم الكولومبي جون دوران الذي انضم في شهر يناير الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ولكن دوران لم يقدم المستوى المطلوب ورحل سريعًا إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء عقده.

غابري فيغا

تحرك أيضًا لاعب وسط الأهلي غابري فيغا إلى صفوف بورتو البرتغالي بعد تجربة استمرت موسمين.

اختار فيغا العودة إلى أوروبا مجددًا بقميص بورتو بعد تألقه في الدوري الإسباني من قبل.

روبرتو فيرمينو

وافق الأهلي على رحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى صفوف السد القطري.

وانضم فيرمينو إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من ليفربول الإنجليزي قبل أن يبتعد عن تشكيل الفريق في الموسم الماضي مع قيده آسيويًّا فقط.

وانضم فيرمينو إلى السد القطري في بداية الموسم الحالي لخوض تجربة جديدة.

ألكساندر

غادر لاعب الوسط البرازيلي ألكساندر صفوف الأهلي عائدًا إلى بلاده بعد تجربته في الملاعب السعودية.

ووقع ألكساندر عقدًا مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعد أن رحل عن صفوف الأهلي.

وسبق أن لعب ألكساندر في صفوف فلومينينسي قبل رحيله للأهلي في صيف 2024.