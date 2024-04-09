أوتافيو يوضح سبب إعجابه باحتفال مالكوم بفوز الهلال على النصر (صورة)
كشف أوتافيو دا سيلفا، نجم النصر السعودي، سبب وضعه إعجابا على منشور يحتفل خلاله مالكوم، نجم الهلال، بهدفه في شباك "العالمي" بالمباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الاثنين.
وسجل سالم الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني، قادا بهما الهلال للفوز 2-1 على النصر، والتأهل للقاء الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.
وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في الدقيقة 86.
ونشر مالكوم صورة وهو يحتفل ويوجه إشارة بالصمت لجماهير النصر، ليضع النجم البرتغالي إعجابا على المنشور؛ ما أثار استغراب جماهير الفريقين.
من جانبه، نشر أوتافيو بيانا مقتضبا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يوضح خلاله السبب وراء هذا التصرف الغريب، قائلا: "مالكوم صديق أتابعه على إنستغرام، ووضع علامة الإعجاب كان أمرا غير مقصود على الإطلاق ولم أره في ذلك الوقت، ولن أحب أبدًا صورة تقلل من احترامي واحترام النادي الذي أنتسب له".
وأضاف: "تعلمون وترون أنني أبذل جهدي وقلبي من أجل النصر، وسأفعل ذلك دائمًا حتى النهاية".
وتأهل الهلال للقاء الاتحاد حامل اللقب في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.
وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.
ووصل الهلال إلى النهائي السادس له في بطولة كأس السوبر السعودي من أصل 7 مشاركات.
يعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز بها أعوام 2015 و2018 و2021، كما حصد الوصافة مرتين في نسختي 2016 و2020، فيما ودع النسخة الماضية من نصف النهائي.
كما واصل الهلال سلسلة انتصاراته الكاسحة خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ووصل الهلال إلى الانتصار رقم 33 على التوالي، ليواصل بذلك كتابة التاريخ كأول نادٍ في العالم يحقق ذلك الإنجاز.