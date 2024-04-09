أوتافيو يوضح سبب إعجابه باحتفال مالكوم بفوز الهلال على النصر (صورة)

كشف أوتافيو دا سيلفا، نجم النصر السعودي، سبب وضعه إعجابا على منشور يحتفل خلاله مالكوم، نجم الهلال، بهدفه في شباك "العالمي" بالمباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الاثنين.

وسجل سالم الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني، قادا بهما الهلال للفوز 2-1 على النصر، والتأهل للقاء الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في الدقيقة 86.

ونشر مالكوم صورة وهو يحتفل ويوجه إشارة بالصمت لجماهير النصر، ليضع النجم البرتغالي إعجابا على المنشور؛ ما أثار استغراب جماهير الفريقين.