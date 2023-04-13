رسميا: تغريم ساديو ماني واستبعاده من تشكيل بايرن ميونخ بعد اعتدائه على ساني

ولم يكشف بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند، أي تفاصيل عن الواقعة أو حجم الغرامة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ساني تعرض لقطع في الشفة خلال الاشتباك وأن بعض الزملاء تدخلوا للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت صحيفة بيلد، إن الدولي السنغالي ماني، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة على ملعب الاتحاد.

وكانت هذه الهزيمة الأكبر لبايرن في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في 2017.

وشارك اللاعبان في التدريبات معا في وقت سابق، اليوم الخميس.

وسبق أن تردد أن سوء علاقة ماني مع جوليان ناغلزمان كان سببًا في قرار إقالة النادي البافاري للمدرب وتعيين توماس توخيل.

ويواجه بايرن منافسه مانشستر سيتي إيابا يوم الأربعاء المقبل.