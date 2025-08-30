قدم مباراة كبيرة.. أكثر لاعب أبهر جمهور مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما اقتنص النقاط الثلاث من أنياب ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت بالجولة الثالثة.

سجل البرتغالي برونو فرنانديز من ضربة جزاء هدف الفوز لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 90+7 ليمنح أصحاب الأرض فوزاً قاتلاً.

وافتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة على ملعبه "أولد ترافورد" على يد آرسنال بنتيجة 0-1 ثم تعادل خارج أرضه مع فولهام بهدف لكل منهما.

وتجاوز فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم آثار الصدمة التي تلقاها بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الترجيح أمام جرمسبي تاون الناشط في دوري الدرجة الرابعة.

أكثر لاعب أبهر جمهور مانشستر يونايتد

نال اللاعب بريان مبيومو نجم مانشستر يونايتد التقييم الأعلى في المباراة بواقع 8.3 وكان الأفضل على أرض الميدان بعد أداء مميز.

سجل مبيومو هدفاً لصالح مانشستر يونايتد وساهم بقوة في انتصار فريقه على حساب بيرنلي.

مبيومو سدد مرتين تجاه مرمى بيرنلي بخلاف تصويبة أخرى بعيداً عن المرمى، ولمس الكرة 52 مرة وصنع 5 فرص في المباراة.

قدم لاعب مانشستر 26 تمريرة صحيحة من أصل 36 و3 تمريرات طولية بدقة تامة، وفاز مرتين بمواجهات ثنائية من أصل 4 وخسر الكرة 15 مرة.