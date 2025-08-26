فيديو كشف السر.. هل كان نجم ريال مدريد عاشقاً لبرشلونة؟ (شاهد)

أزاحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الستار عن فيديو قديم يظهر فيه فرانكو ماستانتونو، الذي يقضي أول موسم له داخل أسوار ريال مدريد، بعد انضمامه هذا الصيف قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني، وهو يرتدي قميص الغريم الأزلي، برشلونة.

وكان تشابي ألونسو، مدرب الميرنغي، منح الفرصة كاملة للاعب الوسط المهاجم الشاب، ماستانتونو، بالدفع به أساسياً مع الفريق أمام ريال أوفييدو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

وأصبح ماستانتونو أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية لريال مدريد منذ 20 عاماً.

وخاض ماستانتونو لقاء أوفييدو بعمر 18 عاماً و10 أيام فقط، وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أنه حدث استثنائي ومثير لم يحدث، منذ العام 2005، في الليغا بالنسبة للنادي الملكي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "كرة القدم الاحترافية شيء، وكرة القدم كشغف طفولي شيء آخر، أحيانًا يتقاطعان وأحيانًا لا، وفي حالة فرانكو ماستانتونو، الصفقة الجديدة لريال مدريد هذا الصيف، كان له قدوة من برشلونة خلال طفولته".

وأوضحت أن النجم الأرجنتيني هو من نشر الفيديو سابقاً، وظهر واضحاً وهو يرتدي قميص البارسا، وأظهر بعض المهارات خلال المقطع المصور، بالكرة، وهو مرتدياً ألوان البلوغرانا.

وأشارت إلى أن اللاعب الشاب لم يخفِ عشقه لأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، خلال تقديمه كلاعب جديد للميرنغي، لكنه راوغ الحضور بالكلمات كيلا تكون إجابته صريحة حول قدوته في عالم كرة القدم، واكتفى بقوله: "كان من الجميل متابعة مسيرة العديدين في مدريد. ألفريدو دي ستيفانو لم أتمكن من رؤيته، لكنني شاهدت دي ماريا، هيغواين، وكأرجنتيني، الأفضل بالنسبة لي هو ميسي".

ماستانتونو خاض بالفعل أول مباراتين رسميتين له بقميص ريال مدريد، وترك انطباعًا جيدًا أمام أوساسونا وأوفييدو، كما أن مدربه تشابي ألونسو، يستغل كل ظهور إعلامي للتأكيد على موهبة اللاعب الأرجنتيني ونضجه، والذي حظي بالفعل بهتافات الجماهير من المدرجات في أولى مبارياته على ملعب سانتياغو برنابيو.