ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق فوزا مهما على إيفرتون
حقق ليفربول فوزا مهما بنتيجة 2/0 على ضيفه إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 1/0 سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من داروين نونيز، بعد هجمة مرتدة ناجحة.
وأضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد.
وهذا الفوز التاسع لليفربول من 21 مباراة في الدوري الإنجليزي مقابل التعادل 5 مرات وتعرض الريدز للخسارة 7 مرات. ورفع الفوز رصيد الريدز إلى 32 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.
أما إيفرتون الذي يحتل المركز الثامن عشر فقد جمدت الخسارة رصيده عند 18 نقطة من 22 مباراة وخسر للمرة الـ12، مقابل الفوز 4 مرات فقط وتعادل 6 مرات.
ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ثم مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول وإيفرتون في مختلف المسابقات فاز الريدز في 5 مواجهات، مقابل فوز وحيد لإيفرتون، وتعادلا في 4 مناسبات.