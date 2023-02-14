ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق فوزا مهما على إيفرتون

حقق ليفربول فوزا مهما بنتيجة 2/0 على ضيفه إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 1/0 سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من داروين نونيز، بعد هجمة مرتدة ناجحة.