محمد صلاح أمام إيفرتون
محمد صلاح أمام إيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحقق فوزا مهما على إيفرتون

هذا الفوز التاسع لليفربول من 21 مباراة في الدوري الإنجليزي مقابل التعادل 5 مرات وخسر 7 مرات.
فريق التحرير
فريق التحرير

حقق ليفربول فوزا مهما بنتيجة 2/0 على ضيفه إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 1/0 سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من داروين نونيز، بعد هجمة مرتدة ناجحة.

محمد صلاح أمام إيفرتون
تصرف غريب من بيكفورد حارس إيفرتون لحظة هدف محمد صلاح (صور)

وأضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد.

وهذا الفوز التاسع لليفربول من 21 مباراة في الدوري الإنجليزي مقابل التعادل 5 مرات وتعرض الريدز للخسارة 7 مرات. ورفع الفوز رصيد الريدز إلى 32 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

أما إيفرتون الذي يحتل المركز الثامن عشر فقد جمدت الخسارة رصيده عند 18 نقطة من 22 مباراة وخسر للمرة الـ12، مقابل الفوز 4 مرات فقط وتعادل 6 مرات.

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ثم مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول وإيفرتون في مختلف المسابقات فاز الريدز في 5 مواجهات، مقابل فوز وحيد لإيفرتون، وتعادلا في 4 مناسبات.

ليفربول
الدوري الإنجليزي
إيفرتون

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com