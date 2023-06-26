لماذا لا يريد أردا غولر الانتقال لريال مدريد في الوقت الحالي؟

لكن الصحيفة قالت، في تقرير اليوم الإثنين، إن غولر يستبعد الذهاب إلى ريال مدريد.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي التركي فولكان دمير قوله: "يريد غولر الانضمام إلى فريق يلعب فيه على الفور، بعد ذلك، سيكون ريال مدريد هو الخطوة التالية في أحلامه".

في حين أن خطة ريال مدريد ضم غولر إلى ريال مدريد كاتسيا، وهو ما يتعارض مع خطط اللاعب.

وبرشلونة هو الآخر أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع "اللؤلؤة التركية"، وذكرت الصحيفة أن اللاعب يسمى بـ"الطفل المعجزة"، ويريد أن يقفز إلى فريق عالي المستوى، لكن بشرط أن يتمكن من اللعب حتى لا يبطئ تطوره؛ ولهذا فإنه لا يخطط للانتقال لريال مدريد في الوقت الحالي.