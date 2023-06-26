لماذا لا يريد أردا غولر الانتقال لريال مدريد في الوقت الحالي؟
كشفت صحيفة "سبورت" أن التركي أردا غولر لاعب فنربخشة يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد.
وبات أردا غولر أحد أكثر اللاعبين الواعدين في أوروبا، ويبلغ من العمر 18 عاما، حيث يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وميلان وبروسيا دورتموند وإشبيلية ولايبزيغ وريد بول سالزبورغ.
تبلغ قيمة فسخ عقد غولر مع فنربخشة 17.5 مليون يورو فقط، وسبق أن ذكرت "سبورت" أن ريال مدريد يخوض صراعًا من أجل التعاقد مع غولر، حيث إنه يتناسب مع سياسة الفريق في جذب الشباب الواعدين بتكلفة معقولة.
لكن الصحيفة قالت، في تقرير اليوم الإثنين، إن غولر يستبعد الذهاب إلى ريال مدريد.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي التركي فولكان دمير قوله: "يريد غولر الانضمام إلى فريق يلعب فيه على الفور، بعد ذلك، سيكون ريال مدريد هو الخطوة التالية في أحلامه".
في حين أن خطة ريال مدريد ضم غولر إلى ريال مدريد كاتسيا، وهو ما يتعارض مع خطط اللاعب.
وبرشلونة هو الآخر أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع "اللؤلؤة التركية"، وذكرت الصحيفة أن اللاعب يسمى بـ"الطفل المعجزة"، ويريد أن يقفز إلى فريق عالي المستوى، لكن بشرط أن يتمكن من اللعب حتى لا يبطئ تطوره؛ ولهذا فإنه لا يخطط للانتقال لريال مدريد في الوقت الحالي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أردا جولر شارك في 35 مباراة مع فنربخشة الموسم المنقضي بواقع 1549 دقيقة سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.
وقالت "ماركا" إن أردا جولر "متعدد الاستخدامات" إلى حد ما، ويتمتع بتحكم رائع في الكرة، والكثير من الإبداع في الأمتار الأخيرة من الملعب، ويمكنه أيضًا اللعب كجناح.
وفي المجمل لعب أردا جولر للفريق الأول في فنربخشة 51 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12.
كما لعب جولر 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وكانت أولى هذه المباريات في نوفمبر الماضي وكان يبلغ من العمر 17 عاما و8 أشهر و25 يوما.