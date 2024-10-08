استقالة لجنة الحكام في الاتحاد التونسي

أعلنت هيئة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقيها استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم اليوم الثلاثاء.

وفي خطوة مفاجئة، قدَّم أعضاء إدارة التحكيم، بقيادة ناجي الجويني، استقالاتهم الجماعية. وأرجعت الإدارة قرارها إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تردي ظروف العمل، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وقالت هيئة التسوية عبر حساب الاتحاد عبر فيسبوك إنها "ستكشف عن مختلف الخطوات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان تواصل نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف".

وتولّى الحكم الدولي السابق ناجي الجويني منصب المشرف العام على قطاع التحكيم في يناير الماضي.

وقال ناجي الجويني إن التحكيم التونسي يمر بالعديد من المشكلات، ولا يمكن للهيئة الجديدة إصلاحها في وقت قصير.

وأقيمت 4 جولات في الدوري التونسي قبل التوقف الدولي الحالي لخوض مباراتي جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025

ويتصدر الأفريقي ترتيب الدوري التونسي بالعلامة الكاملة، وبفارق الأهداف عن الأولمبي الباجي، بينما يحتل الترجي الجرجيسي المركز الثالث برصيد 9 نقاط ثم الترجي الرياضي، والاتحاد المنستيري برصيد 8 نقاط.