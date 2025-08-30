نهائي الشان بين حلم منتخب مدغشقر وطموح المنتخب المغربي في لقب ثالث

كتب: نور الدين ميفراني

يواجه المنتخب المغربي للمحليين منتخب مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين (الشان)؛ بحثًا عن لقب ثالث يمنحه صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالمسابقة التي يتقاسمها حاليًا مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وحصل المنتخب المغربي على لقبي 2018 على حساب نيجيريا في النهائي، و2020 على حساب مالي في النهائي، تحت قيادة مدربين مغربيين جمال السلامي وحسين عموتة، وسيطر على جوائزهما الفردية عبر أيوب الكعبي، وسفيان رحيمي، هدافي وأحسن لاعبي النسختين.

ويطمح المنتخب المغربي، تحت قيادة المدرب الوطني طارق السكتيوي الذي تحدى الظروف وهيأ لائحة المنتخب الحالي في 48 ساعة، لتأكيد تفوقه في هذه المسابقة وخطف لقب رابع، كما يتصدر المهاجم المغربي أسامة لمليوي لائحة الهدافين بـ4 أهداف ومرشح لجائزة أفضل لاعب رفقة العميد محمد ربيع حريمات في حال التتويج باللقب.

وبلغ المنتخب المغربي النهائي بعد مشوار جيد، فقد حل ثانيًا في المجموعة الأولى بـ3 انتصارات على أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو وهزيمة أمام كينيا، وفي دور الربع تجاوز تانزانيا بهدف لصفر، وفي نصف النهائي أقصى حامل اللقب منتخب السنغال بضربات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ومن المحتمل أن يدخل المدرب طارق السكتيوي بالتشكيلة التالية في النهائي:

مهدي الحرار في حراسة المرمى.

يوسف بلعمري والمهدي المشخشخ ومروان لوديني ومحمد بولكسوت في الدفاع.

ربيع حريمات وأنس باش وصابر بوغرين في خط الوسط.

أسامة المليوي ويوسف ميهري وخالد باب في الهجوم.

ويحلم منتخب مدغشقر بأول لقب قاري في تاريخه بعد التطور الذي شهدته كرة القدم الملغاشية في السنوات الأخيرة، وكان أفضل إنجاز في تاريخ المسابقة المركز الثالث في النسخة الماضية بالجزائر بعد الفوز في مباراة الترتيب على منتخب النيجر.

وبلغ منتخب مدغشقر المباراة النهائية بعد مشوار صعب، فقد حل ثانيًا في المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن موريتانيا الثالثة، وحقق فوزين على جمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وتعادل مع موريتانيا وخسر أمام تانزانيا.

وفي دور ربع النهائي أقصى منتخب كينيا بضربات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبلغ النهائي على حساب منتخب السودان بهدف قاتل في الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثاني.

ويفتقد منتخب مدغشقر خلال النهائي أمام المنتخب المغربي المحلي لاعبين بارزين، هما: فينوهاسينا رازافيمارو الذي كان قد تلقى الورقة الحمراء في مباراة النصف أمام السودان، ثم أندي مانيتريسا راكوتوندراجو الذي تعرض لإصابة في المباراة نفسها وغادرها بعد دقيقتين.