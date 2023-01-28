ما علاقة ساديو ماني؟ كلوب يكشف سبب معاناة محمد صلاح في ليفربول
يعتقد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن معاناة الريدز أمام المرمى هذا الموسم تنبع من عدم القدرة على جمع لاعبيه الأساسيين في الملعب معًا لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
واعترف "كلوب" بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يقوم مهاجم بمظهر جديد بالتسجيل بكل قوة مع استمرار إصابات لويس دياز، وديوغو غوتا، وروبرتو فيرمينو.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي النادي برصيد 17 هدفًا، في حين سجل داروين نونيز برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات في موسمه الأول في أنفيلد، بينما لم يتمكن كودي غاكبو من هز الشباك بعد انتقاله من آيندهوفن.
وأصيب دياز وغوتا منذ أكتوبر، ومن غير المتوقع أن يعود الأول حتى مارس بعد أن خضع لعملية جراحية، الشهر الماضي، بعد انتكاسة في شفائه من إصابة في الركبة.
وفيرمينو هو شخصية مؤثرة أخرى غاب عن الملاعب مؤخرًا، بعد أن غاب عن آخر 8 مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها في البداية في التدريبات قبل الخسارة 3-2 أمام مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 22 ديسمبر.
وسيغيب غوتا ودياز وفيرمينو عن زيارة، يوم الأحد، إلى برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقبل كلوب أن الطبيعة غير المستقرة لخط الهجوم كانت السبب وراء عدم وجود تهديد حقيقي في الثلث الأخير من الملعب.
وتعاون دياز، ونونيز، ومحمد صلاح، لمدة 343 دقيقة فقط معًا طوال الموسم بأكمله حتى الآن، ويعترف مدرب ليفربول بأن "صلاح" يعاني من أجل الإيقاع نتيجة لذلك.
وقال كلوب: "نعم، بالطبع، محمد صلاح يعاني، كانت آلة جيدة التدريبات بتواجد صلاح وفيرمينو وساديو ماني، وكان كل شيء واضحًا فيما كنا نفعله".
صلاح، ولويس، وداروين، هم من لعبوا 343 دقيقة فقط معًا؟ ولم يكن ديوغو في هذه المجموعة أو فيرمينو، هذا ليس مفيدًا، لقد عانى الجميع من ذلك، هذا واضح".
وتابع المدرب الألماني: "اللعب الهجومي، حتى مع كل هذه الجودة، يتطلب الكثير من العمل، هناك الكثير من المعلومات المطلوبة، مثل كيفية العمل من أجل التحرك، وتخلق شعورًا بشأن الكثير من هذه الأشياء، وأنت تعرف أين زميلك في الفريق".
وختم كلوب: "هذا ليس رائعًا، لكن لا يمكننا أن نتوقع فقط العودة إلى أفضل ما لدينا، والفوز 5/0 والذهاب إلى المباراة التالية، وعلينا أن نعمل بجد، ولا أحد يريد سماع ذلك، ولكن علينا القيام بذلك، وبعد ذلك في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع لدينا خيارات أخرى".
ويحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بـ21 نقطة عن المتصدر آرسنال.