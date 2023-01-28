ما علاقة ساديو ماني؟ كلوب يكشف سبب معاناة محمد صلاح في ليفربول

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي النادي برصيد 17 هدفًا، في حين سجل داروين نونيز برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات في موسمه الأول في أنفيلد، بينما لم يتمكن كودي غاكبو من هز الشباك بعد انتقاله من آيندهوفن.

وأصيب دياز وغوتا منذ أكتوبر، ومن غير المتوقع أن يعود الأول حتى مارس بعد أن خضع لعملية جراحية، الشهر الماضي، بعد انتكاسة في شفائه من إصابة في الركبة.

وفيرمينو هو شخصية مؤثرة أخرى غاب عن الملاعب مؤخرًا، بعد أن غاب عن آخر 8 مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها في البداية في التدريبات قبل الخسارة 3-2 أمام مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 22 ديسمبر.