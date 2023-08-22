كريستيانو رونالدو ينفعل على حكم مباراة النصر وشباب الأهلي (فيديو)
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في حالة انفعال وغضب شديد على حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي، التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء انفعال رونالدو الشديد لعدم احتساب الحكم عدة أخطاء على لاعبي شباب الأهلي، أبرزها مطالبة النجم البرتغالي بركلة جزاء في الدقيقة 45.
وطالب رونالدو بركلة جزاء مرة ثانية في كرة مشتركة مع مدافع شباب الأهلي، حيث طلب الحكم استمرار اللعب وهو ما أغضب مهاجم النصر بشدة.
وخلال خروجه من الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، توجه رونالدو للحكم وقال له "استيقظ"، بينما تجمع عدد من لاعبي الفريق والإداريين أمام الحكم للاحتجاج.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وسجل اندرسون تاليسكا لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة العاشرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية من الجهة اليسرى.
وجاء هدف تعادل شباب الأهلي عن طريق يحيى الغساني بعد اختراق رائع لدفاع النصر من دبور والتمرير لغساني الذي سدد في الشباك الخالية بالدقيقة 18، ويحرز التعادل للفريق الإماراتي.
يذكر أن الفريق الفائز من المباراة سيتأهل للمشاركة بمرحلة المجموعات، التي سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى أربعة أندية.