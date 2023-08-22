كريستيانو رونالدو ينفعل على حكم مباراة النصر وشباب الأهلي (فيديو)

وخلال خروجه من الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، توجه رونالدو للحكم وقال له "استيقظ"، بينما تجمع عدد من لاعبي الفريق والإداريين أمام الحكم للاحتجاج.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل اندرسون تاليسكا لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة العاشرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا ركنية من الجهة اليسرى.

وجاء هدف تعادل شباب الأهلي عن طريق يحيى الغساني بعد اختراق رائع لدفاع النصر من دبور والتمرير لغساني الذي سدد في الشباك الخالية بالدقيقة 18، ويحرز التعادل للفريق الإماراتي.

يذكر أن الفريق الفائز من المباراة سيتأهل للمشاركة بمرحلة المجموعات، التي سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى أربعة أندية.