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رياضة

ريال مدريد يصدر بيانا مهما حول جود بيلينغهام

ريال مدريد يصدر بيانا مهما حول جود بيلينغهام
جود بيلينغهامالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 4:19 م

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا يؤكد خضوع نجم خط الوسط جود بيلينغهام لجراحة في الكتف، بعد معاناته من مشكلة متكررة في مفصل كتفه الأيسر.

وكان بيلينغهام يعاني هذه الإصابة منذ أواخر عام 2023، لكنه أجل الجراحة بسبب التزاماته مع النادي والمنتخب الإنجليزي. 

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 ومع ذلك، أكد اللاعب أنه سيخضع للعملية بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، وهو ما تم اليوم الأربعاء في لندن وفقًا لبيان النادي الملكي.

وجاء في البيان: "خاض لاعبنا جود بيلينغهام عملية جراحية ناجحة لعلاج خلع متكرر في كتفه الأيسر، حيث أُجريت الجراحة على يد الطبيبين مانويل ليّس وأندرو والاس، تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد".

وأضاف: "سيبدأ بيلينغهام الآن فترة إعادة تأهيل تمهيدًا لعودته إلى التدريبات".

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 وبحسب ما نقلت الصحفية أرانشا رودريغيز، فإن بيلينغهام سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعًا، مما يعني أن مدرب الريال تشابي ألونسو لن يتمكن من الاعتماد على نجمه طوال 3 أشهر تقريبًا.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب الدولي الإنجليزي إلى المنافسات بحلول منتصف أكتوبر، ليغيب بذلك عن الشهرين الأولين من موسم 2025/2026، وهو ما يمثل ضربة قوية للريال نظرًا لأهميته الكبيرة في تشكيلة الفريق.

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