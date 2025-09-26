حين يتوج بالكرة الذهبية سأغير رأيي.. حكيمي يختار مبابي رابع أفضل مهاجم في العالم

أدلى النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بمواقف مفاجئة تجاه زميله السابق في الفريق الباريسي، كيليان مبابي الهداف الحالي لريال مدريد والدوري الإسباني.

ويُعتبر كيليان مبابي من أقرب أصدقاء أشرف حكيمي إذ بجانب السنوات التي قضياها معا في سان جيرمان، فإنهما يرتبطان بعلاقة صداقة وطيدة خارج ملاعب كرة القدم وحتى بين العائلتين.

ورغم مغادرة مبابي نحو ريال مدريد في يونيو 2024، لا يزال النجمان الفرنسي والمغربي يتواصلان، ويظهران معا في كثير من المناسبات.

وأدلى أشرف حكيمي بمقابلة خاصة مع برنامج "ذا كليك"، الذي يقدمه مولود عاشور ليكشف أسماء لاعبي تشكيلته المفضلة.

واختار أشرف حكيمي في تشكيلته الأساسية المثالية بعض النجوم المعروفين لكنه استبعد صديقه المقرب كيليان مبابي من خط الهجوم الأساسي قائلا: "خط هجوم فريقي المثالي سيتكون من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدو داليما".

وعندما سأله مقدم البرنامج مجددًا: "أليس كيليان مبابي موجودًا في التشكيلة؟"، أجاب حكيمي: "بلى ولكن سيدخل بديلا، هو موجود على دكة البدلاء".

وأضاف: "إنه على مقاعد البدلاء. نعم، سيدخل أثناء اللعب وهذا هو التغيير الأول. إنه لاعب رائع".

وأضاف: "عندما يفوز بالكرة الذهبية وهو ما حققه ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدو، سيكون في فريقي الأول، حين يتوج بها سأغير رأيي".

وحل مبابي في المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية 2025 بينما جاء صديقه أشرف حكيمي في المركز السادس.