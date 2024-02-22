رونالدو يحمل صقرا احتفالا بيوم التأسيس السعودي (فيديو)
يظهر في مقطع الفيديو لويس كاسترو مدرب النصر وهو يرتدي اللباس السعودي.
حمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر الصقر احتفالا بيوم التأسيس السعودي.
ونشر نادي النصر مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، يحمل صقرا، ويزيل عنه البرقع (غطاء صغير بحجم رأس الطائر المستخدم في الصقارة).
كما يظهر في مقطع الفيديو البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر وهو يرتدي اللباس السعودي.
وسبق أن احتفى كريستيانو رونالدو، باليوم الوطني السعودي، العام الماضي، بأداء رقصة العرضة السعودية.
وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 21 هدفا، ويتقدم بهدفين عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة من 20 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني.