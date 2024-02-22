رونالدو يحمل صقرا احتفالا بيوم التأسيس السعودي (فيديو)

حمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر الصقر احتفالا بيوم التأسيس السعودي.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، يحمل صقرا، ويزيل عنه البرقع (غطاء صغير بحجم رأس الطائر المستخدم في الصقارة).

كما يظهر في مقطع الفيديو البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر وهو يرتدي اللباس السعودي.