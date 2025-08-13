كم تبلغ ثروة جورجينا رودريغز؟

كتب – نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز خطبتها رسميًّا إلى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد 9 سنوات من الارتباط، من خلال منشور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث نشرت صورةً لهما وهي تُظهر خاتم خطوبتها الضخم، لتذهل متابعيها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قيمة الخاتم الذي قدمه رونالدو لجورجينا تتجاوز المليون دولار، ويرجّح أن وزنه يتجاوز 10-15 قيراطًا.

أخبار ذات علاقة ما سرُّ عدم تعليق كريستيانو رونالدو على إعلان زواجه من جورجينا؟

أخبار ذات علاقة نادر جداً.. 6 معلومات مذهلة عن خاتم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحسناء الأرجنتينية ستحصل من النجم البرتغالي في حال انفصالهما على جزء من ثروته ومعاش شهري يقدر بـ114 ألف دولار أمريكي وقصر كريستيانو رونالدو الكائن في حي "لا فينكا" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو عقار ضخم يمتد على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويقع ضمن منطقة سكنية مساحتها 4 آلاف متر مربع، واشتراه النجم البرتغالي مقابل 5.64 مليون دولار أمريكي عام 2010.

وتبلغ ثروة قائد النصر السعودي أكثر من مليار دولار أمريكي، إذ يكسب "الدون" 225 مليون دولار سنويًّا من عالم كرة القدم و50 مليون دولار إضافية من أنشطته خارج الملعب، وفقًا لمجلة "فوربس"، فيما تبلغ ثروة خطيبته جورجينا رودريغيز نحو 10 ملايين دولار فقط.

وفي عام 2009، أصبح رونالدو أغلى انتقال في التاريخ آنذاك عند انضمامه إلى ريال مدريد في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.

كيف صنعت جورجينا رودريغيز ثروتها؟

كانت جورجينا تعمل بائعة في متجر "غوتشي" حين التقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2016، وبدأت بينهما قصة حب استمرت إلى الآن.

ومنذ بداية علاقتها بنجم البرتغال، غيّرت جورجينا مسار حياتها، وأصبحت عارضة أزياء ناجحة لعلامات تجارية فاخرة، مثل: غوتشي وبرادا وشانيل، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة الكبرى، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اتجهت رودريغيز إلى مجال الترفيه، حيث تُشارك في برنامجها الواقعي "Soy Georgina" على نتفليكس منذ عام 2022، حيث يُقدّم البرنامج للمشاهدين لمحة عن حياتها كأم وسيدة أعمال وشريكة حياة لأحد أشهر رياضيي العالم. كما أطلقت علامتها التجارية الخاصة للأزياء الرياضية.

من جهة أخرى، يستعد رونالدو حاليًّا مع النصر لخوض منافسات كأس السوبر المحلي المقرر إقامته خلال الفترة من الـ19 من أغسطس الجاري حتى الـ23 من الشهر ذاته.