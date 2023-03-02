تحمل أسماءهم وأرقامهم.. ميسي يمنح زملاءه في منتخب الأرجنتين 35 هاتف آيفون ذهبيا (صور)

قال بن الرئيس التنفيذي لشركة iDesign Gold : "ليونيل ليس أفضل لاعب في التاريخ فحسب، بل هو أحد عملاء IDESIGN GOLD الأكثر ولاءً وقد تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم".

وأضاف "أنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للاحتفال بالفوز المذهل لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة. لذا، اقترحت هواتف iPhone ذهبية منقوشة بأسمائها وأحب الفكرة."