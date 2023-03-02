تحمل أسماءهم وأرقامهم.. ميسي يمنح زملاءه في منتخب الأرجنتين 35 هاتف آيفون ذهبيا (صور)
دفع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي 175000 جنيه إسترليني مقابل 35 جهاز هاتف iPhone ذهبيا لكافة أعضاء المنتخب الفائز بكأس العالم 2022 في قطر والجهاز الفني.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير حصري أن النجم الأرجنتيني خصص 35 جهازا ذهبيا يبلغ 24 قيراطًا لكل عضو في الفريق الفائز وتسلمها في شقته في باريس يوم السبت الماضي.
وكل هاتف يحمل اسم اللاعب ورقمه وشعار الأرجنتين محفورًا عليه.
وقال مصدر الليلة الماضية: "أراد ليونيل أن يفعل شيئًا مميزًا وبراقًا للاحتفال بأكثر لحظات فخره. لقد تواصل مع بن لاونس وتوصلوا إلى التصميم معًا".
قال بن الرئيس التنفيذي لشركة iDesign Gold : "ليونيل ليس أفضل لاعب في التاريخ فحسب، بل هو أحد عملاء IDESIGN GOLD الأكثر ولاءً وقد تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم".
وأضاف "أنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للاحتفال بالفوز المذهل لكنه لا يريد هدية الساعات المعتادة. لذا، اقترحت هواتف iPhone ذهبية منقوشة بأسمائها وأحب الفكرة."
وهيمنت الأرجنتين على جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في حفل أقيم يوم الاثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.
وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب بعدما تفوق اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والفرنسي الآخر كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.
وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب للمرة الأولى منذ 1986.
ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكذلك فاز إمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بجائزة أفضل حارس مرمى متفوقًا على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وياسين بونو حارس المغرب رابع كأس العالم.