أهداف مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024

يخوض منتخب إيطاليا مواجهة قوية ضد ألبانيا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.

وانطلقت منافسات المجموعة الثانية للبطولة بفوز عريض لصالح منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0.