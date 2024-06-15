أهداف مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024
يخوض منتخب إيطاليا مواجهة قوية ضد ألبانيا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.
وانطلقت منافسات المجموعة الثانية للبطولة بفوز عريض لصالح منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0.
وتقدم منتخب ألبانيا مبكرًا على حساب إيطاليا بهدف سجله نديم بايرامي بعد مرور 22 ثانية فقط ليسجل أسرع أهداف اليورو.
وأحرز منتخب إيطاليا هدف التعادل في الدقيقة 11 عن طريق أليساندرو باستوني.
وتقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 16 بهدف سجله نيكولو باريلا ليستعيد زمام الأمور في المباراة.