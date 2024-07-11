أول مشكلة لجماهير ريال مدريد بسبب مبابي

وجدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، نفسها أمام مشكلة "لطيفة" بسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الجديد.

وضع النجم الفرنسي كيليان مبابي ناديه الجديد ريال مدريد في ورطة بعدما تسببت الطلبات المرتفعة على قميصه بالرقم (9)، إلى تأخير وصول الطلبات إلى مستقبليها، بينما طلب النادي من الجماهير الهدوء وتفهم الوضع الحالي.

كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن موعد تقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل، في يونيو الماضي، إلى الفريق الملكي قبل أن ينضم سريعًا لمنتخب بلاده لخوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024.

وأعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي على موقعه على الإنترنت أنه سيقدم نجمه الجديد في ملعب سانتياغو بيرنابيو، في 16 يوليو الجاري، كما كشف أن مبابي سيحمل القميص رقم 9 في الموسم المقبل وهو الرقم ذاته الذي كان حصل عليه أسطورة الريال كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى مدريد في 2009.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن الطلبات العالية على قميص مبابي الجديد لم تكن متوقعة، ما أدى إلى ضغط كبير على متاجر النادي.

وأضافت:"ريال مدريد أبلغ جماهيره أن عدد الطلبات على قميص مبابي لم يكن متوقعاً؛ ومن ثم فإن التأخير قد يمتد من 4-6 أسابيع كون الشركة المنتجة لم تصدر العدد المتوقع من الطلبات".

وواصلت: "تسبب بيان نادي ريال مدريد في غضب المشجعين، ويحاول النادي تهدئتهم".

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ومع خروج فرنسا، من الدور نصف النهائي ليورو 2024 أمام إسبانيا، أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أنّه سيتولّى تقديم مبابي رسميًا، يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري على الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت مكة المكرمة).

وسيظهر النجم الفرنسي أمام الجماهير بقميص ريال مدريد الأبيض لأول مرة بعد أعوام من محاولات التعاقد معه.