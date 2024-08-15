حرص الأوروغوياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، على إهداء احتفال خاص للألماني توني كروس، نجم الفريق المعتزل، بعد تتويج الميرنغي بلقب السوبر الأوروبي، مساء الأربعاء، إثر الفوز على أتالانتا الإيطالي (2-0).

وكان فالفيردي حصل على القميص رقم "8"، وحرص توني كروس على إهدائه إياه بعد اعتزاله عالم كرة القدم بشكل رسمي، وشوهد اللاعب بعد تسجيله هدفًا في اللقاء، وهو يشير إلى الرقم.

وقال فالفيردي، في تصريحاته عقب المباراة: "الهدف بالقميص رقم 8 الخاص بكروس جيد، إنه فخر كبير بالنسبة لي، هو حافز كبير أن أرث الرقم من شخص أُعجبت به كثيرًا، أهدي الهدف له ولزوجتي".

وأضاف: "لقد كان احتفالًا خاصًّا لتوني، بعد سنوات عديدة، لم يعد يستطيع أن يكون معنا، سنفتقده في كل يوم، وكل جلسة تدريبية، وكل مباراة".

وتابع: "لقد أتينا من فترة تدريبات قليلة، كان الأمر صعبًا بعض الشيء، وأهنئ الخصم، الذي قدم شوطًا رائعًا، الهدف الأول سهّل كل شيء".

وبهذا الانتصار يتوج ريال مدريد باللقب السادس له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح الفريق الأكثر تتويجًا باللقب.

كما أصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكثر المتوجين باللقب بخمس مرات بواقع مرتين مع ميلان وثلاث مع ريال مدريد، ليتخطى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي صاحب الأربعة ألقاب.

وشهدت المباراة الظهور الأول لكيليان مبابي مع ريال مدريد بعد انضمامه إليه رسميًّا في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الجاري.