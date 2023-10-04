أرتيتا يوضح موقف ساكا من خوض مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إنه قلق بشأن إمكانية عدم مشاركة بوكايو ساكا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، بعد خروجه للإصابة خلال الهزيمة 2-1 أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وخرج ساكا في الدقيقة الـ34، وأشار أرتيتا إلى أن مشكلة عضلية "تسببت في عدم قدرته على مواصلة اللعب وهذا بالتأكيد مصدر قلق لنا".

وكان اللاعب البالغ عمره 22 عامًا خرج للإصابة في فوز آرسنال 4-صفر على بورنموث في مشاركته رقم 87 على التوالي في الدوري الإنجليزي.