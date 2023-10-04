أرتيتا يوضح موقف ساكا من خوض مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي
قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إنه قلق بشأن إمكانية عدم مشاركة بوكايو ساكا أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، بعد خروجه للإصابة خلال الهزيمة 2-1 أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وخرج ساكا في الدقيقة الـ34، وأشار أرتيتا إلى أن مشكلة عضلية "تسببت في عدم قدرته على مواصلة اللعب وهذا بالتأكيد مصدر قلق لنا".
وكان اللاعب البالغ عمره 22 عامًا خرج للإصابة في فوز آرسنال 4-صفر على بورنموث في مشاركته رقم 87 على التوالي في الدوري الإنجليزي.
وقبل هذه المواجهة حصل مهاجم إنجلترا على راحة في مواجهة برنتفورد في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بعد إصابة بسيطة في التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري.
وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن ندمه بشأن إشراك ساكا: "لا، إنها إصابة تعرض لها من قبل وبعد ذلك أصبح في حالة جيدة".
وأضاف: "(إصابات ساكا السابقة) كانت بسيطة. الإصابات الأخيرة لم تتسبب في ابتعاده عن المباريات فقد منحناه راحة من مواجهة برنتفورد وهذا كل شيء".
وتعرض المدرب الإسباني لانتقادات لعدم منح ساكا راحة كافية، لكنه قال إن كل اللاعبين كانوا يريدون اللعب أمام لانس.
وتابع: "إنها ليلة دوري الأبطال. رسمت صورة ووضعت السيناريو للمباراة التي خضناها اليوم وهم على دراية بذلك. لكن دوري الأبطال بطولة صعبة جدًّا.. واليوم تعلمنا درسًا مهمًّا".