ليس في مصر فقط.. 6 أندية إفريقية تتنفس الصعداء بانسحاب محمود الخطيب

لا تزال ردود الأفعال مستمرة في الأوساط الكروية المصرية والعربية وحتى الإفريقية عقب إعلان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري انسحابه رسميا من مهامه بعد نهاية ولايته الثانية على رأس فريق القرن في إفريقيا خلال العام الجاري.

وقرر محمود الخطيب، أسطورة الأهلي والكرة المصرية عدم تجديد ترشحه والمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة مكتفيا بالسنوات الثماني التي قضاها في المنصب منذ صعوده لأول مرة للرئاسة في أواخر العام 2027.

وانتخب محمود الخطيب في ديسمبر 2017 رئيسا للنادي الأهلي خلفًا لمحمود طاهر، وأعيد انتخابه لفترة ثانية عام 2021.

وأعلن الخطيب اليوم الجمعة في بيان رسمي قرار عدم الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي قائلا إن أسبابا صحية دفعته إلى ذلك، إذ سيغادر منصبه قريبا رغم أن الأطباء نصحوه بالراحة منذ فترة طويلة، وفق قوله.

قرار حاسم وانتظارات كبيرة

واستعرض الخطيب إنجازات الأهلي في السنوات الماضية قائلًا: "منذ 8 سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا".

وتابع: "اليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط، الآن أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام حضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

وفيما تبدو المستجدات الطارئة على النادي الأهلي مفاجئة وحاملة للكثير من الهواجس في أوساط مشجعي النادي وفي محيطه الإداري، تبدو الأمور في الضفة الأخرى وتحديدا بين منافسي فريق القلعة الحمراء باعثة على التفاؤل بانفتاح أبواب المنافسة على الألقاب بعد أن احتكرها الأهلي تحت إدارة الخطيب في السنوات الأخيرة.

وحول محمود الخطيب النادي الأهلي إلى مجرة للنجوم والألقاب منذ تحمله مسؤولية قيادة الفريق إداريا إذ أحرز رفاق محمد الشناوي 4 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الست الماضية وذلك في 2020 و2021 و2023 و2024.

وحقق الأهلي في عهد محمود الخطيب، ألقابا وإنجازات كثيرة من بينها 6 ألقاب للدوري بين مواسم 2017-2018 و2024-2025 ومثلها في السوبر المصري و3 ألقاب في كأس مصر.

أما على الصعيدين الإفريقي والعالمي فقد أنهى الأهلي كأس العالم للأندية في المركز الثالث في 3 مناسبات وتوج 4 مرات بدوري أبطال أفريقيا ومرتين بكأس السوبر الإفريقي ومرة واحدة في كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

6 أندية تحلم بمنصة التتويج

وبرحيل محمود الخطيب الرجل القوي في مسيرة ألقاب النادي الأهلي، تنفست 6 أندية إفريقية الصعداء باعتبار أن خروج الخطيب سيمنحها الأمل للمنافسة على الألقاب القارية.

وفضلا عن المنافسة في مصر مع كل من الزمالك وبيراميدز على وجه الخصوص، سيكون الترجي التونسي، الغريم الأزلي القاري للأهلي أكثر المعنيين برحيل محمود الخطيب عن منصبه.

ويعد الترجي المنافس الأول للأهلي في القارة السمراء إذ جمع الفريقان أكثر من 24 لقاء في دوري الأبطال من بينها 3 أدوار نهائية حسم الأهلي اثنين منها وفاز الترجي بلقب واحد.

وبجانب الترجي، سيكون فريقا أورلاندو بايرتس وصن داونز معنيين بالمستجدات الإدارية الطارئة في الأهلي، كيف لا وقطبا الكرة في جنوب إفريقيا ينافسان على لقب دوري أبطال إفريقيا ويستعدان من جديد للمشاركة في نسخة 2025 ـ 2026.

وفي المغرب، لن يمر خروج محمود الخطيب من الرئاسة مرور الكرام على فريق الوداد البيضاوي أحد الأندية الغريمة للأهلي وأيضا نهضة بركان النادي الذي يعد لمفاجأة كبرى في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

الفريق السادس الذي سيكون رحيل الخطيب عن منصبه بمثابة الأمر الإيجابي هو مولودية الجزائر الذي يطمح لاستعادة أمجاده الإفريقية الضائعة منذ عقود طويلة.

وشارك مولودية الجزائر الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا وبلغ ربع النهائي في حين سيجدد ظهوره في النسخة المقبلة من المسابقة والتي يتطلع فيها إلى بلوغ أدوار متقدمة.