ميسي ومحمد صلاح في المتحف المصري.. ما حقيقة الفيديو؟ (شاهد)

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، في مقطع فيديو منتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول في إعلان ترويجي للمتحف المصري الكبير.

وظهر في مقطع الفيديو رفقة ميسي وصلاح عدد من الفنانين المصريين وهو ما أثار تفاعلاً كبيراً من الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة المصرية افتتاح مشروع المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في احتفالية ضخمة تشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة على مستوى العالم.

وتفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس مع ظهور ميسي وصلاح في مقطع الفيديو الترويجي قائلاً: "في وجود صلاح، هل هناك داعٍ لحضور ميسي؟".

ما حقيقة الفيديو؟

الحقيقة أن الفيديو المتداول لم يتم تأكيده على الإطلاق من جانب أي جهة حكومية مصرية، كما لم تتم إذاعته عبر وسائل الإعلام محلياً أو عالمياً.

ولم تدل وزارة السياحة المصرية المسؤولة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأي تعليق حول هذا الفيديو.

وسبق أن زار ميسي مصر في عدة مناسبات كان آخرها عام 2017 حين شارك في حملة دعائية وزار الأهرامات وقتها.