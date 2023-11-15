ماذا يحتاج برشلونة من أجل استمرار جواو فيليكس وكانسيلو مع الفريق؟

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على الأزمة التي يواجهها نادي برشلونة من أجل الاحتفاظ بالثنائي جواو فيليكس وكانسيلو، والمعارين من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، مع الفريق للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "برشلونة لديه بالفعل نظرة مستقبلية للموسم المقبل، على الرغم من أنه ما زال هناك وقت طويل، إلا أن الإدارة الرياضية تعمل بالفعل على تجهيز التشكيلة للموسم الجديد، وإحدى القضايا التي يجب مواجهتها هي استمرارية الثنائي جواو فيليكس وكانسيلو.