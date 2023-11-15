ماذا يحتاج برشلونة من أجل استمرار جواو فيليكس وكانسيلو مع الفريق؟
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على الأزمة التي يواجهها نادي برشلونة من أجل الاحتفاظ بالثنائي جواو فيليكس وكانسيلو، والمعارين من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، مع الفريق للموسم المقبل.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "برشلونة لديه بالفعل نظرة مستقبلية للموسم المقبل، على الرغم من أنه ما زال هناك وقت طويل، إلا أن الإدارة الرياضية تعمل بالفعل على تجهيز التشكيلة للموسم الجديد، وإحدى القضايا التي يجب مواجهتها هي استمرارية الثنائي جواو فيليكس وكانسيلو.
ونقلت الصحيفة تصريحات لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، مع بضع وسائل إعلام كتالونية، يوم الإثنين الماضي، إذ صرَّح: "نحن نعتمد على جواو فيليكس وكانسيلو للموسم القادم لأنهما مهمان للغاية للتشكيلة".
وأوضحت الصحيفة: "التعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس بالتأكيد أمر معقد، كل منهما مُعار إلى برشلونة دون أن يكون لدى البارسا أي خيار شراء موقع، لذا، يجب التفاوض مع الأندية وهذا يعتبر أمرًا صعبًا بالفعل، على الرغم من عدم وجود تقدير رسمي من مانشستر سيتي، إلا أن كانسيلو لن يغادر مقابل أقل من 30 مليون يورو. لديه عقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2027، حيث دفع وقتذاك 65 مليون يورو ليوفنتوس".
وأشارت: "إذا كان كانسيلو مكلفًا، فإن جواو فيليكس أكثر تكلفة بكثير، إذ يطالب أتلتيكو مدريد بـ 70 مليون يورو على الأقل للتخلي عن اللاعب، على الرغم أن دييغو سيميوني لا يعتمد عليه، ولكن لا يجب نسيان الإنفاق الهائل الذي قام به ناديه لضمه حيث دفع 127 مليون يورو لبنفيكا".
وشدت الصحيفة على أن "برشلونة يحتاج إلى 100 مليون تقريبًا من أجل التعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس دون احتساب الرواتب، 30 مليونًا من أجل كانسيلو و70 مليون من أجل فيليكس".
وأردف التقرير: "لا يزال من المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولكن مبدئيًّا قدوم كانسيلو فقط هو الأقرب خصوصًا أن راتبه أقل بكثير من راتب فيليكس الضخم".
ولعب كانسيلو 14 مباراة بقميص برشلونة وسجل هدفين وصنع آخر، كما لعب فيليكس 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن جيرونا المتصدر.