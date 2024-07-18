يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه الكبير والمثير على ضيفه بروكسي، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزاً على بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويحل الزمالك ضيفاً على الداخلية يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري على استاد السلام، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة الزمالك ضد الداخلية ستكون ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام بلدية المحلية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس، بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.