شهدت مفاوضات نادي برشلونة مع الدولي الإسباني، داني أولمو، مهاجم لايبزيغ الألماني مستجدات لافتة وتطورات جديدة بعدما ظهر اللاعب ووالده مع المدير الرياضي الفريق الكتالوني ديكو وفقا لما أوردته تقارير إخبارية مقربة من برشلونة.

وقالت التقارير ذاتها إن البرتغالي ديكو التقى صباح اليوم الثلاثاء مع داني أولمو ووالده ووكيل أعماله في مدينة لايبزيغ الألمانية ما يعد تطورا لافتا ومنعطفا هاما قد يمنح نادي برشلونة صفقة مهمة خلال الصيف الجاري بعد ضياع صفقة النجم نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو.

وظهر أولمو ووالده ووكيل أعماله وديكو وهم يغادرون أحد الفنادق في لايبزيغ وفق ما أوردته التقارير ما ينبئ باستمرار مفاوضات النادي الكتالوني لضم أولمو.

وكشفت المصادر ذاتها أن ديكو وآندي بارا وكيل أولمو يجتمعان مع الإدارة الرياضية للنادي الألماني في انتظار الكشف عن مسار المفاوضات ومآلها النهائي.

وبالتوازي مع تلك التطورات، ذكرت عدة صحف إسبانية أن برشلونة قام بالفعل بإنهاء الاتفاق مع لايبزيغ الألماني على قدوم داني أولمو بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى متغيرات.

ويسعى برشلونة لضم داني أولمو، بطل أوروبا 2024مع إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم الخط الهجومي.

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وكان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين نشر قبل أيام على حسابه في منصة "إكس"، أن أولمو يريد الانضمام لنادي برشلونة، وإن الاتفاق المالي بين الطرفين سيكون بقيمة 55 مليون يورو مع إضافات أخرى تصل إلى 7 ملايين يورو.

وساهم أولمو البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يستمر عقده مع لايبزيع حتى صيف 2027، في تتويج إسبانيا بطلة لأوروبا في يوليو الماضي بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.