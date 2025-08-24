logo
رياضة
خاص

بعد تألقه ضد الزمالك.. جون إدوارد ينقض على "جوهرة" الدوري المصري

بعد تألقه ضد الزمالك.. جون إدوارد ينقض على "جوهرة" الدوري المصري
مباراة الزمالك ضد مودرن سبورتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 2:45 م

انقض جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على أحد "جواهر" بطولة الدوري المصري لكرة القدم لهذا الموسم.

أخبار ذات علاقة

تامر عبد الحميد

الزمالك يوجه "صفعة كبيرة" لتامر عبد الحميد

 الزمالك يحتل حاليًا المركز الأول لبطولة الدوري، برصيد 7 نقاط، مناصفة مع المصري البورسعيدي.

ولعب الزمالك هذا الموسم 3 مباريات، فاز في الأولى على سيراميكا، وتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ثم عاد لطريق الانتصارات مجددًا بالفوز على مودرن سبورت

أخبار ذات علاقة

إمام عاشور في تدريبات الأهلي المصري

بسبب إمام عاشور.. الأهلي يوجه ضربة جديدة إلى الزمالك

 

جون إدوارد ينقض على "جوهرة" الدوري المصري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي تواصل مع محمد مسعد لاعب مودرن سبورت.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون إدوارد يرغب في التعاقد مع محمد مسعد لاعب مودرن سبورت في يناير المقبل، بعد تألقه في مباريات فريقه الماضية، خاصة أمام الزمالك.

وتابع أن اللاعب رحب بالانتقال للزمالك، وارتداء القميص الأبيض، في الفترة المقبلة وليس لديه أي مانع.

 

محمد مسعد

 

 

أخبار ذات علاقة

شيكابالا

أشار إلى الكأس.. تلميح شيكابالا حول سبب فشل مدرب الزمالك يثير جدلا (فيديو)

 وطلب مسعد من جون إدوارد أن يكون التفاوض مباشرة مع إدارة مودرن سبورت.

وأتم أن جون سيتواصل مع إدارة النادي خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC