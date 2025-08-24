بعد تألقه ضد الزمالك.. جون إدوارد ينقض على "جوهرة" الدوري المصري

انقض جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على أحد "جواهر" بطولة الدوري المصري لكرة القدم لهذا الموسم.

الزمالك يحتل حاليًا المركز الأول لبطولة الدوري، برصيد 7 نقاط، مناصفة مع المصري البورسعيدي.

ولعب الزمالك هذا الموسم 3 مباريات، فاز في الأولى على سيراميكا، وتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ثم عاد لطريق الانتصارات مجددًا بالفوز على مودرن سبورت

جون إدوارد ينقض على "جوهرة" الدوري المصري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي تواصل مع محمد مسعد لاعب مودرن سبورت.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون إدوارد يرغب في التعاقد مع محمد مسعد لاعب مودرن سبورت في يناير المقبل، بعد تألقه في مباريات فريقه الماضية، خاصة أمام الزمالك.

وتابع أن اللاعب رحب بالانتقال للزمالك، وارتداء القميص الأبيض، في الفترة المقبلة وليس لديه أي مانع.

وطلب مسعد من جون إدوارد أن يكون التفاوض مباشرة مع إدارة مودرن سبورت.

وأتم أن جون سيتواصل مع إدارة النادي خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة.