خطفت الكثير من الأحداث والمواقف المثيرة والأرقام القياسية والإنجازات اللافتة الأضواء في الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تعيش أيامها الأخيرة، لكن عددا من الصور الغريبة، أثارت بدورها اهتمام المتابعين وتفاعلاتهم على امتداد نحو أسبوعين حتى الآن.

وحظيت متسابقة رمي الجلة الأمريكية "رافين سوندرز" بإعجاب متابعي النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية، لكنها أثارت الكثير من الأسئلة حول شكلها الغربب وارتدائها لقناع أسود يغطي تقريبا وجهها بالكامل.

وظهرت المتسابقة الأمريكية بمظهر مثير خلال منافسات رمي الجلة، حيث كان شعر رأسها القصير مطلي باللونين الأخضر والبنفسجي فيما بدت أظافر أصابع يديها بألوان مختلفة.

لكن الأكثر غرابة وإثارة هو ذلك القناع الأسود الذي يغطي وجة روندورز بالكامل وهو ما أثار تفاعلا لا محدودا عبر منصات التواصل وأسئلة حول سر ذلك القناع الغريب لمتسابقة لم تكن في الحقيقة تحتاجه.

وكشفت رافين سوندورز عن سر وضع القناع الأسود على الوجه قبل المنافسات، قائلة إن ذلك يجعلها تدخل دائرة رمي الجلة وهي في كامل استعدادها البدني والنفسي حسب تصريحها.

تضع رافين سوندورز نظارات ملونة، و خلال دورة الألعاب الأولمبية أبدى الكثير من المشجعين مظهر سوندورز أثناء الحدث الأولمبي رغم ما فيه من غرابة وخروج عن المألوف.

وفسرت سوندورز ذلك المظهر الغريب بالقول: "أحب أن أكون أنا من يرفع معنوياتي ويحفزني، لا أستطيع حقًا أن أكرر ما قلته سابقا، لأنه سيتعين عليكم بذل كثير من الجهود لفهم الأمر، لكن سأقول فقط عليك أن تضغط على نفسك، لن يعطيك أحد ذلك، عليك أن تفعل ذلك بنفسك وهذا ما أفعله أنا".

وخرجت سوندورز تماما عن المألوف في ملعب ألعاب القوى الكبير في باريس، بقناع وجه أسود ونظارات شمسية عاكسة وشعر أخضر وبنفسجي ما لفت انتباه المتابعين وإعجابهم.