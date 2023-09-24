تعليق مثير من تاليسكا بعد استبعاده من قائمة البرازيل
أبدى أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، ضيقه بطريقة ساخرة بعد الإعلان عن قائمة منتخب البرازيل لمباراتي أوروغواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأعلن فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة التي ستمثل السيليساو في الجولتين المقبلتين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، ولم تشهد تواجد اسم البرازيلي تاليسكا رغم تألقه مع النصر السعودي.
بينما شهدت القائمة تواجد اسم نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، رغم عودته مؤخرا من إصابة أثرت على مستواه.
وقال تاليسكا في تعليق مثير عبر خاصية "استوري" على تطبيق "إنستغرام": "بدأت أعتقد أنني لست برازيليا"، واضعا العديد من الوجوه الضاحكة مع تعليقه.
وشارك البرازيلي تاليسكا في 54 مباراة مع فريق النصر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 43 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.
قائمة البرازيل
منتخب البرازيل يتصدر تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.
ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفنزويلي يوم 12 أكتوبر المقبل، قبل 5 أيام من ملاقاة أوروغواي في إطار التصفيات أيضًا.
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، إيديرسون (مانشستر سيتي)، لوكاس بيري (بوتافوغو).
خط الدفاع: جيلسون بريمر، دانيلو (يوفنتوس)، فينديرسون، كايو هنريكي (موناكو)، رينان لودي (مارسيليا)، نينو (فلومينينزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل ماغالايس (آرسنال).
وسط الملعب: أندريه (فلومينينزي)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، جيرسون (فلامنغو)، رافائيل فييغا (بالميراس).
الهجوم: غابرييل جيسوس (آرسنال)، ماثيوس (وولفرهامبتون)، نيمار (الهلال السعودي)، رافينها (برشلونة)، فينيسيوس جونيور، رودريغو (ريال مدريد)، ريتشارليسون (توتنهام).