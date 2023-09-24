تعليق مثير من تاليسكا بعد استبعاده من قائمة البرازيل

أبدى أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، ضيقه بطريقة ساخرة بعد الإعلان عن قائمة منتخب البرازيل لمباراتي أوروغواي وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن فرناندو دينيز، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة التي ستمثل السيليساو في الجولتين المقبلتين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، ولم تشهد تواجد اسم البرازيلي تاليسكا رغم تألقه مع النصر السعودي.

بينما شهدت القائمة تواجد اسم نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، رغم عودته مؤخرا من إصابة أثرت على مستواه.

وقال تاليسكا في تعليق مثير عبر خاصية "استوري" على تطبيق "إنستغرام": "بدأت أعتقد أنني لست برازيليا"، واضعا العديد من الوجوه الضاحكة مع تعليقه.