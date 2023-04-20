تطورات مهمة في صفقة عودة ميسي إلى برشلونة
كشف الإعلامي الإسباني لويس ماسكارو، أحدث تطورات عملية انتقال ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، إلى نادي برشلونة الإسباني.
ويرغب برشلونة بشدة في إعادة نجمه السابق إلى كامب نو مجددا بعد عامين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لا يبدو قريبا من تمديد عقد بطل العالم.
وشوهدت جماهير باريس سان جيرمان تطلق صيحات استهجان ضد ميسي أكثر من مرة منذ خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما رد عليه ميسي بعدم الذهاب للجماهير لتحيتها بعد مباريات الفريق.
في الوقت ذاته، هتفت الجماهير في كامب نو لليونيل ميسي أكثر من مرة خلال مباريات برشلونة الأخيرة، كما هتفت له أيضا خلال مباراتي نصف نهائي وقبل نهائي دوري الملوك الذي ينظمه جيرارد بيكيه.
وحسب ماسكارو، قدم نادي برشلونة بالفعل خطة التوقيع مع ليونيل ميسي إلى "رابطة الدوري الإسباني" من أجل اعتمادها قبل منح ميسي العقد للتوقيع عليه بشكل رسمي.
وفي حال موافقة الدوري الإسباني على الصفقة وتفادي مشاكل سقف الرواتب، سيتم إرسال العرض لليونيل ميسي وتوقيع العقود بشكل مباشر، حيث لا يمكن تقديم عرض للاعب دون الحصول على الضمانات الكافية من الليغا لتسجيله بعدما كانت المشاكل الاقتصادية للنادي سببا في فشل تجديد عقده قبل عامين.
وتقول التقارير الإسبانية إن ميسي وافق على تخفيض كبير في راتبه حتى يتمكن من العودة إلى برشلونة، حيث سيتم ترتيب الأمور بينه وبين النادي من خلال راتب أقل مع حوافز ومتغيرات تضمن له الوصول إلى راتب مناسب.
ويرغب برشلونة في استعادة ميسي لـ3 أسباب، الأول يتعلق بأهميته رياضيا للمدرب تشافي هيرناندز الذي ما زال يعتبره إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني.
وفي الجانب الاقتصادي يعتقد برشلونة أن عودة ميسي ستزيد من إيرادات النادي بنسب كبيرة للغاية، ومؤسسيا يرغب النادي الكتالوني في رؤية ميسي يعتزل في كامب نو، الملعب الذي شهد سنوات تألقه منذ بداية مشواره مع النادي.
وقبل يومين سأل أحد المشجعين خوان لابورتا رئيس برشلونة: هل ميسي في برشلونة؟ ليجيبه: "نعم".
وحسب سبورت، سيكون راتب ميسي الإجمالي مع النادي في حال عودته 25 مليون يورو لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام آخر، وهو ما يتوقع برشلونة أن توافق عليه الليغا.