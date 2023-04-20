تطورات مهمة في صفقة عودة ميسي إلى برشلونة

وشوهدت جماهير باريس سان جيرمان تطلق صيحات استهجان ضد ميسي أكثر من مرة منذ خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما رد عليه ميسي بعدم الذهاب للجماهير لتحيتها بعد مباريات الفريق.

في الوقت ذاته، هتفت الجماهير في كامب نو لليونيل ميسي أكثر من مرة خلال مباريات برشلونة الأخيرة، كما هتفت له أيضا خلال مباراتي نصف نهائي وقبل نهائي دوري الملوك الذي ينظمه جيرارد بيكيه.

وحسب ماسكارو، قدم نادي برشلونة بالفعل خطة التوقيع مع ليونيل ميسي إلى "رابطة الدوري الإسباني" من أجل اعتمادها قبل منح ميسي العقد للتوقيع عليه بشكل رسمي.

وفي حال موافقة الدوري الإسباني على الصفقة وتفادي مشاكل سقف الرواتب، سيتم إرسال العرض لليونيل ميسي وتوقيع العقود بشكل مباشر، حيث لا يمكن تقديم عرض للاعب دون الحصول على الضمانات الكافية من الليغا لتسجيله بعدما كانت المشاكل الاقتصادية للنادي سببا في فشل تجديد عقده قبل عامين.

وتقول التقارير الإسبانية إن ميسي وافق على تخفيض كبير في راتبه حتى يتمكن من العودة إلى برشلونة، حيث سيتم ترتيب الأمور بينه وبين النادي من خلال راتب أقل مع حوافز ومتغيرات تضمن له الوصول إلى راتب مناسب.