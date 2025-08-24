إنزاغي يصدم نجم الهلال قبل انطلاق مباريات الدوري السعودي

أبلغ المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أحد نجوم الفريق، بأنه خارج حسابات الفريق للموسم الجديد 2024-2025، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

ويستأنف لاعبو نادي الهلال تدريباتهم، مساء غدٍ الإثنين المقبل، بعد فترة راحة منحها لهم الجهاز الفني عقب المباراة التجريبية الأخيرة أمام نادي الفيحاء، والتي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف نظيفة.

ويشرع إنزاغي وفريقه الفني في التحضير لمواجهة نادي الرياض، المقررة إقامتها، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

صدمة لنجم الفريق

كشفت مصادر، أن الإيطالي إنزاغي، أبلغ المدافع خليفة الدوسري، بأنه لا مكان له في قائمة الفريق خلال هذا الموسم.

ويدرس المدافع البالغ من العمر 26 عامًا، حاليًا، عددًا من العروض الاحترافية لتحديد وجهته الجديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفي في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن خليفة الدوسري كان قد انضم إلى نادي الهلال في العام 2021، قادمًا من نادي القادسية، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وخلال مسيرته مع الفريق الأول بنادي الهلال، خاض الدوسري 38 مباراة في مختلف المسابقات.