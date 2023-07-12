برشلونة يعلن رسميًّا ضم فيتور روكي

وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة سيدفع مبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة لـ31 مليون يورو كمتغيرات، وسيضع النادي الكتالوني نسبة 20% من البيع المستقبلي للاعب البرازيلي، ومن المقرر أن يوقع عقدًا لمدة 7 سنوات حتى يونيو 2030.

ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

ويعد فيتور روكي أحد ناشئي نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.

وخلال الموسم الماضي سجَّل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.