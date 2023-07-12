برشلونة يعلن رسميًّا ضم فيتور روكي

برشلونة يعلن رسميًّا ضم فيتور روكي
أعلن نادي برشلونة رسميًّا تعاقده مع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، قادمًا من فريق أتلتيكو باراناينسي.
ونشر النادي فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن ارتداء اللاعب قميص النادي الإسباني.
وقال النادي في بيانه، إن "روكي سينضم للفريق الكتالوني موسم 2024/2025 بعقد يمتد حتى عام 2031 وبشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو".
وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة سيدفع مبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة لـ31 مليون يورو كمتغيرات، وسيضع النادي الكتالوني نسبة 20% من البيع المستقبلي للاعب البرازيلي، ومن المقرر أن يوقع عقدًا لمدة 7 سنوات حتى يونيو 2030.
ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.
ويعد فيتور روكي أحد ناشئي نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.
وخلال الموسم الماضي سجَّل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.