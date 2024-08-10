أثار أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، رعب جماهير الفريق بشأن مستقبل أحمد سيد "زيزو" نجم القلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده بشكل رسمي حتى الآن.

وشارك نجم الزمالك في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الذي احتل المركز الرابع بمنافسات كرة القدم بعد الخسارة أمام المغرب بسداسية دون رد في لقاء تحديد الميدالية البرونزية.

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وأكد أحمد سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" أن الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادي نيوم الناشط في دوري يلو بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف "لم نعرض زيزو للبيع من الأساس، ولكن وصلنا عرضًا من النادي السعودي".

وتابع "من المفترض أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع زيزو ووالده بعد أولمبياد باريس للتفاوض حول تجديد عقده بشكل رسمي".

وأشار إلى أن الأمور المالية محل تفاوض وبحث من جانب إدارة الزمالك مؤكدًا أنه حتى الآن ليس هناك قرار رسمي برحيل اللاعب.

وواصل "رحيل زيزو ليس حلًا مطروحًا لإنهاء الأزمات المالية للزمالك، ولكن الوضع المالي بالفعل سئ للغاية؛ بسبب توفير أموال طائلة لسداد الغرامات المالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد أن تأجيل حل أزمة القيد إلى شهر يناير الماضي سيناريو وارد، ولكن قد تشهد الفترة القادمة تغيرات جديدة وفقًا لرؤية الإدارة.

وأوضح أن البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك سيقدم تقريره النهائي بعد يوم 17 أغسطس الجاري مؤكدًا أن الإدارة ستتحرك بناء على هذا التقرير لتحديد مصير الراحلين والصفقات الجديدة.

وأشار إلى أن غوميز سيطلب جناحاً أيسر ومهاجماً وظهيراً أيسر في ظل النقص العددي في هذه المراكز.