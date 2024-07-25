أطلق النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ الألماني بيسينتي ليزارازو تصريحات نارية ضد رئيس نادي بوردو جيرارد لوبيز، متهما إياه بكونه السبب الأول والوحيد وراء تدمير النادي واضمحلاله من عالم كرة القدم المحترفة.

وأعلن نادي بوردو الفرنسي الذي تأسس في 1920، وتوج بلقب الدوري في 9 مناسبات، الثلاثاء الماضي رسميا إفلاسه وهبوطه للدرجة الثالثة، بعدما فشلت كل المساعي لبيع النادي لمجموعة إستثمارية، أو لخلاص ديونه القياسية.

وقال النادي آنذاك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يقبل نادي بوردو بعقوبة الهبوط للدرجة الأدنى في موسم 2024 ـ 2025، ويستعد مجددا لتقديم ميزانيته إلى الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية".

واليوم الخميس، نشر النادي بيانا ثانيا أعلن خلاله رسميا خروجه من صنف الأندية المحترفة، وتجميد عقود كل لاعبيه المحترفين بجانب إغلاق مركز التكوين الخاص بالنادي.

ويعد بيسينتي ليزارازو، بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 مع منتخب فرنسا، واحدا من اللاعبين العظماء في تشكيلة بوردو في عصره الذهبي وذلك في منتصف التسعينات من القرن الماضي، رفقة الأسطورة زين الدين زيدان والمهاجم كريستوف دوغاري.

وقال ليزارازو في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إن "جيرارد لوبيز دمر النادي وينبغي عليه أن يختفي إلى الأبد من تاريخ بوردو" وفق قوله.

وتابع:"أود توجيه رسالة مختصرة حول الوضع الدراماتيكي لنادي بوردو، سأتطرق مباشرة إلى لب الموضوع، وأشعر بالاشمئزاز مثل كل من يحب هذا النادي وبالحزن لما آلت إليه الأوضاع، لكن ما يحدث هو نتيجة حتمية للإدارة الرياضية والمالية الكارثية لسنوات عديدة".

وأضاف: "منذ وصول جيرارد لوبيز أصبحت الأمور داخل الفريق عصية على الفهم والاستيعاب، أولاً، يجب أن يختفي هذا الرجل من بوردو ومدينتنا العزيزة، وربما يمكن تحقيق مشروع إعادة هيكلة دائم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه سيتعين علينا أن نبدأ من الأعماق".

وقال ليزارازو، الذي ساهم في وصول بوردو لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي وخسر اللقب أمام بايرن ميونخ في 1995 قبل أن ينضم إليه بعد ذلك بعامين: "مهما حدث، آمل بصدق أن يستعيد هذا النادي العظيم مكانته في قمة كرة القدم الفرنسية، كل ما حدث من دمار كان وراءه جيرارد لوبيز رئيس النادي".

وذكرت تقارير فرنسية أن عجز نادي بوردو وصل في نهاية موسم 2023 ـ 2024 أكثر من 42 مليون يورو، ما تسبب في إفلاس النادي.

وأعلن بوردو أنه بالإمكان أن يتجنب حالة الإفلاس التامة وذلك بمطلب استئناف قدمة لهيئة الرقابة المالية، قبل أن يؤكد أنه في غياب أسماء جديدة ترغب في شراء النادي، قبل بالهبوط للدرجة الثالثة قبل الخروج رسميا من صنف الأندية المحترفة.